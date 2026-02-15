بالأرقام.. مقارنة بين آخر ثلاثة مدربين للأهلي في أول 23 مباراة

في إحصائية جديدة عن أداء آخر ثلاثة مدربين لـ الأهلي خلال أول 23 مباراة لهم، مع التركيز على الانتصارات، التعادلات، الهزائم، وعدد الأهداف المسجلة والمستقبلة:
السويسري مارسيل كولر
فاز: 17 مباراة
تعادل: 4 مباريات
بلا خسارة
سجل: 42 هدفًا
استقبل: 9 أهداف
الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني
فاز: 17 مباراة
تعادل: 4 مباريات
بلا هزيمة
سجل: 45 هدفًا
استقبل: 10 أهداف
الدنماركي ييس توروب
فاز: 11 مباراة
تعادل: 7 مباريات
خسر: 5 مباريات
سجل: 31 هدفًا
استقبل: 19 هدفًا
المقارنة توضح تفوق كولر وموسيماني في الحفاظ على سلسلة بلا خسائر، بينما يعاني توروب من تراجع النتائج مع زيادة الأهداف المستقبلة ونقص الانتصارات مقارنة بالسابقين.