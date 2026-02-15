دمياط تستعد للافتتاح الرئاسي للمرحلة الأولى من حياة كريمة

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً موسعاً بمقر الديوان العام بحضور مديري الإدارات المختصة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد

حيث تابعت ناقشت آخر المستجدات بمشروعات حياة كريمة والتى بلغت نسبة الإنجاز فيها إلى 93.6% وذلك بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى و الطرق والصحة القطاعات الخدمية المختلفة ، حيث بلغ عدد السكان المستفيدين بها ٣٤٦٠٩٤

وفي سياق متصل، بحثت " نائب المحافظ " المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ وآليات تخطيها و خطط استكمال الأعمال وفقًا للجداول الزمنية والمواصفات والمعايير المحددة ، لافتة إلى متابعتها الدورية لهذا الملف لتحقيق استراتيجية المبادرة نحو الإرتقاء بالريف المصرى وتوفير حياة كريمة لقاطنيه.

وجهت " المهندسة شيماء الصديق " الشكر إلى فريق العمل بمبادرة حياة كريمة على الجهد المبذول للمتابعة اليومية للأعمال الأمر الذى ساهم فى إنجاز ونهو العديد من المشروعات ودخولها الخدمة