محافظ بني سويف يفتتح قسم الحروق بالمستشفى التخصصي ويتابع مشروع الحزام الأخضر

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قسم الحروق بالمستشفى التخصصي بمدينة بني سويف بعد تجهيزه وتطويره في إطار التعاون المجتمعي ودعم جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي، وتقديم خدمات علاجية متكاملة ومتخصصة لمرضى الحروق والحالات التي تتطلب تدخلات تجميلية دقيقة.

وتفقد المحافظ تجهيزات ومكونات القسم، الذي يضم وحدات عناية مركزة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية للتعامل مع الحالات الحرجة، إلى جانب أسِرّة داخلية للحجز والعلاج، بما يسهم في توفير احتياجات مرضى الحروق وجراحات التجميل على مستوى المحافظة، وتقليل أعباء الانتقال إلى محافظات أخرى لتلقي العلاج.

وأكد محافظ بني سويف أن افتتاح القسم يمثل إضافة نوعية قوية لمنظومة العلاج بالمستشفى التخصصي، ويسهم في تخفيف معاناة المرضى وأسرهم، وتقليل الضغط على المستشفيات الأخرى، فضلًا عن سرعة تقديم الخدمة الطبية المتميزة، مشددًا على أهمية تحسين مستوى الخدمة المقدمة والالتزام بمعايير الجودة والسلامة الطبية.

كما أكد الدكتور محافظ بني سويف، أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تعزيز التنمية المجتمعية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الوطنية مثل مجموعة تيتان مصر للأسمنت، يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الخدمات الصحية والبيئية، وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف المحافظ أن هذا التعاون يحقق أثرًا ملموسًا على أرض الواقع ويجسد روح التكامل بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار توني عثمان مدير العلاقات الحكومية بمجموعة تيتان، إلى أن المجموعة تؤمن بدورها الوطني والمجتمعي كشريك حقيقي في التنمية، وليس مجرد كيان صناعي، موضحًا أن دعم القطاع الصحي يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية المسؤولية المجتمعية للمجموعة.

وثمن التعاون المثمر مع محافظة بني سويف تحت قيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، كنموذج ناجح للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص في خدمة المواطن.

كما أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن ما يتم تنفيذه من تطوير وتجهيزات يعكس رؤية واضحة للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في دعم قدرات المستشفيات الحكومية، وتحسين جودة الخدمة الطبية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، بما يحقق خدمة صحية آمنة وكريمة للمواطنين.

من جانبه أوضح د. علي طبل مدير المستشفى التخصصي، أن قسم الحروق يمثل نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، من حيث التجهيزات والتقنيات الحديثة، مؤكدًا أنه تم تصميمه تمت فيه مراعاة معايير الجودة والسلامة الطبية، بما يضمن تقديم خدمة علاجية متكاملة وآمنة لمرضى الحروق وجراحات التجميل، ويخفف الضغط عن مستشفيات أخرى داخل وخارج المحافظة.

وأضاف مدير المستشفى التخصصي أن افتتاح قسم الحروق لا يمثل مجرد إضافة إنشائية أو توسعة خدمية، بل يُعد تطويرًا هيكليًا في منظومة تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى، قائمًا على رؤية متكاملة تشمل البنية التحتية، والتجهيزات الطبية، وتأهيل الكوادر البشرية، ونظم التشغيل، بما يضمن استدامة الخدمة، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والجودة في رعاية المرضى.

كما قدم د.وليد سعيد مدير قسم الحروق بالمستشفى التخصصي شرحًا تفصيليًا حول مكونات القسم، موضحًا أنه تم تجهيزه وفق أحدث البروتوكولات الطبية العالمية، ويضم وحدات عناية مركزة متخصصة وغرف عزل وتجهيزات دقيقة للتعامل مع الحالات الحرجة، بما يسمح بالتدخل السريع وتقليل المضاعفات وتحسين معدلات الشفاء.

وأكدت د.إيمان البنا نائب مدير المستشفى التخصصي، أن افتتاح القسم يمثل نقلة مؤسسية داخل المستشفى، ليس فقط على مستوى الخدمة الطبية، ولكن على مستوى منظومة العمل ككل، من حيث التنظيم، والتأهيل البشري، وتكامل التخصصات، بما يعزز قدرة المستشفى على تقديم خدمات نوعية ومستدامة.

وفي إطار الجولة، تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بقسم العناية المركزة بمستشفى الصدر بمدينة بني سويف، لزيادة طاقته الاستيعابية من 23 سريرًا إلى 44 سريرًا، حيث ثمّن جهود وإسهامات مجموعة تيتان ومشاركتها المجتمعية الفاعلة، خاصة في دعم القطاع الصحي، الذي يتطلب تضافر جميع الجهود لمساندة الدولة في النهوض بالمنظومة الصحية.

وأوضحت د.هدير عوض مدير مستشفى الصدر، أن أعمال زيادة الطاقة الاستيعابية تمثل خطوة محورية في دعم القدرة الاستيعابية للمستشفى للتعامل مع الحالات الحرجة، مؤكدة أن التوسعات الجديدة ستسهم في تقليل قوائم الانتظار، وتحسين سرعة الاستجابة الطبية، ورفع كفاءة تقديم الخدمة العلاجية للمرضى.

واختتمت الجولة بزيارة مشروع الحزام الأخضر والسور الشجري، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين مجموعة تيتان وجهاز مدينة بني سويف الجديدة، حيث تفقد المحافظ أعمال زراعة الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير (100 مليون شجرة)، وجرى تقديم عرض موجز عن المشروع الذي يبلغ طوله 2500 متر طولي حول مصنع الشركة، وتمت زراعة أكثر من 5000 شجرة، باستخدام نحو 22 ألف متر مكعب سنويًا من مياه الصرف الصحي المعالجة.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أن مشروع الحزام الأخضر والسور الشجري يُعد نموذجًا ناجحًا للتنمية البيئية المستدامة، مؤكدًا أنه يسهم في تحسين جودة الهواء، وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة، ودعم توجه الدولة نحو المدن الخضراء، في إطار رؤية التنمية المستدامة والمبادرة الرئاسية للتشجير.

أكد عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لتيتان مصر، خلال تصريحاته في ختام الجولة الميدانية الموسعة أن هذه الزيارة تعكس رؤية متكاملة للتنمية الحقيقية التي تجمع بين دعم القطاع الصحي، والتنمية البيئية، والمسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن افتتاح قسم الحروق، وتطوير مستشفى الصدر، وتنفيذ مشروع الحزام الأخضر، تمثل نموذجًا عمليًا لتكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق أثرًا مباشرًا ومستدامًا في حياة المواطنين بمحافظة بني سويف.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن المجموعة تنظر إلى شراكتها مع محافظة بني سويف باعتبارها شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تقوم على دعم أولويات الدولة المصرية، خاصة في مجالات الصحة والبيئة والتنمية المستدامة.

وأكد أن مشروعات التشجير والحزام الأخضر تأتي في إطار الالتزام برؤية الدولة والمبادرة الرئاسية للتشجير (100 مليون شجرة)، وبالتوازي مع دعم المنظومة الصحية، لتحقيق تنمية متوازنة تجمع بين الإنسان والبيئة وجودة الحياة.

رافق المحافظ خلال الجولة: عمرو رضا الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان مصر، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتور علي محمد طبل مدير المستشفى التخصصي، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، وتوني عثمان مدير العلاقات الحكومية بالمجموعة، والمهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة.