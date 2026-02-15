مورينيو في المستشفى قبل مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد

يستعد ريال مدريد لخوض واحدة من أصعب مبارياته هذا الموسم، عندما يلتقي بنفيكا بقيادة جوزيه مورينيو في ذهاب الملحق الإقصائي من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب تقرير صحفي نشرته صحيفة ماركا الإسبانية عن صحيفة أبولا البرتغالية، اضطر مورينيو صباح أول أمس الجمعة إلى التوجه إلى أحد المستشفيات في بونتا ديلغادا، بعد شعوره بآلام شديدة نتيجة التهاب في الأذن، ما استدعى تلقي العلاج لتجنب أي مضاعفات قد تؤثر على حضوره المباراة الأوروبية المهمة.

لم تستغرق زيارة مورينيو للمستشفى أكثر من ساعة، حيث تلقى العلاج المناسب ووُصفت له الأدوية اللازمة، ثم عاد إلى مقر إقامة الفريق دون مشاكل.

وأثبت المدرب البرتغالي تعافيه سريعًا بقيادته بنفيكا لتحقيق الفوز على سانتا كلارا، ما يؤكد جاهزيته لمواجهة ريال مدريد على ملعب “دا لوز” الثلاثاء المقبل.

مهمة بنفيكا لن تكون سهلة، خصوصًا مع عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة.

وأكد مدرب ريال مدريد السابق، ألفارو أربيلوا، أن مبابي جاهز للمشاركة في مباراة منتصف الأسبوع، ما يزيد من صعوبة المهمة الملكية.

المواجهة تحمل أبعادًا تكتيكية ونفسية، حيث يلتقي فريق يعرف خبايا ريال مدريد جيدًا مع نادي يسعى للثأر من خسارة سابقة واستعادة الهيبة الأوروبية.