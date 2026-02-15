قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب عيار 18 اليوم 16-2-2026
أخبار التوك شو| متحدث الوزراء يكشف تفاصيل دعم الفئات الأولى بالرعاية.. وأحمد موسى: 2.35 مليون عامل بجهاز مستقبل مصر
«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

نية مصور الواقعة إقالة الدكتور من منصبه.. شاهد عيان يكشف مفاجأة عن مشادة مستشفى ساقلتة المركزي

رنا أشرف

أثارت واقعة مشادة داخل مستشفى ساقلتة المركزي بمحافظة سوهاج حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يوثق نقاشًا حادًا بين مدير الإدارة الصحية بساقلتة وأحد فنيي التمريض، خلال فترة التشغيل المبدئي للمستشفى.

الواقعة جاءت على خلفية خلاف مهني بشأن مواعيد وآلية العمل خلال فترة التشغيل المبدئي للمستشفى، وهو ما ظهر في مقطع الفيديو المتداول، بالتزامن مع توضيحات رسمية من إدارة المستشفى ومديرية الصحة حول ملابسات الحدث، وتحرك فوري لتشكيل لجنة لفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

المهندس مصطفى منصور: دكتور جيمي محترم وانفعاله كان بدافع فرض الانضباط وليس لأسباب شخصية

قال المهندس مصطفى منصور، شاهد عيان وجار للمستشفى، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إنه كان متواجدًا لحظة وقوع الواقعة، مؤكدًا أن الدكتور جيمي “شخصية محترمة ومجتهد جدًا في عمله، ويشهد له الجميع بذلك”،  على حد وصفه، مشيرًا إلى أن هناك من يسعى لإقالته من منصبه منذ فترة.

وأضاف منصور أن المستشفى تضم نحو 80 فردًا من طاقم التمريض، موضحًا أن" نصفهم لا يلتزمون بضوابط العمل، وهناك تجاوزات واضحة في الانضباط" ، بحسب قوله، لافتًا إلى غياب الدعم الكافي لمنصب مدير المستشفى، وهو ما يجعل المهمة شديدة الصعوبة، خاصة في ظل كثرة الأعباء والمسؤوليات.

وأوضح أن الدكتور جيمي يتولى منصبين في وقت واحد، هما مدير المستشفى ومدير الإدارة الصحية بساقلتة، مؤكدًا أن “هذين المنصبين لم يستمر فيهما أحد لفترة طويلة، لأنهما يحملان ضغطًا كبيرًا دون مقابل مادي مناسب” مشيرًا إلى أن أقصى مدة استمر فيها مسؤول سابق لم تتجاوز ستة أشهر.

وأشار إلى أن المستشفى تم افتتاحها بشكل تجريبي منذ عشرة أيام فقط، بعد تطويرها بتكلفة وصلت إلى حوالي 400 مليون جنيه، لتحل محل مركز طبي قديم، مؤكدًا أن “الدكتور جيمي يسعى لأن تسير الأمور بشكل منضبط يليق بالمستشفى الجديدة، حتى لا تتحول إلى كارثة تنظيمية”، بحسب تعبيره.

وتابع منصور أن بعض العاملين “اعتادوا على أسلوب مختلف في الإدارة” معتبرًا أن هناك حالة من التحريض ضد مدير المستشفى، وأن نية مصور الواقعة  بحسب قوله كانت الإطاحة بالدكتور جيمي من منصبه.

وأضاف المهندس مصطفى منصور" أن أي شخص وارد جدًا يخرج عن شعوره في لحظة ضغط، لكن ده لا يلغي إن الدكتور جيمي شخصية ملتزمة ومحترمة"  مشيرًا إلى أن سبب انفعاله كان حرصه على التزام طاقم التمريض بالعمل، في ظل ما وصفه بحالة عدم الانضباط القائمة.

وأكد منصور أن الدكتور جيمي كان يسعى لأن يكون أداء الممرضين “على مستوى يليق بمقام المستشفى الجديدة” مطالبًا إياهم بطي صفحة الأسلوب القديم وعدم الالتزام الذي كان سائدًا في المركز الطبي السابق، موضحًا أن" الخروج عن الشعور كان تصرفًا خاطئًا، لكنه جاء بدافع الحرص على النظام وجودة الخدمة، وليس لأي أسباب شخصية".

واختتم المهندس مصطفى منصور تصريحاته بالتأكيد على أن الدكتور جيمي كان له دور بارز خلال جائحة كورونا، قائلاً: “وقت كورونا كان بيشيل أنابيب الأكسجين على كتفه بنفسه، وعالج ناس كتير، وكان دايمًا متابع الشغل بدقة” مشددًا على أن أسلوبه ربما كان يحتاج إلى هدوء أكبر، “لكن هدفه في النهاية هو مصلحة المستشفى والعمل”.

 

سوهاج مستشفى ساقلتة مستشفى ساقلتة المركزي

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

أنابيب الغاز

وزارة البترول تؤكد استعدادها لتلبية احتياجات المواطنين من الغاز خلال رمضان

نهال طايل

نهال طايل: أول أجر في مشواري كان 8 آلاف جنيه.. وأول مكالمة كانت لوالدي ووالدتي

الكهرباء

الكهرباء: لا انقطاعات متوقعة صيف 2026 وزيادة 3 آلاف ميجاوات من المتجددة

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

