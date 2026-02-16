قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف في خان يونس
مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور
اليوم.. الاستماع للمرافعة في محاكمة 71 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان
سعر أقل دولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 16-2-2026
إيطاليا.. القبض على مراهق مصري بحوزته عبوة شديدة الانفجار في بولونيا
تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول
تصعيد غير مسبوق بطائرات ودبابات الاحتلال.. الكشف عن خطة اعتداء شاملة في الضفة
دار الإفتاء: يجب الالتزام بما يصدره المفتي في تحديد بداية شهر رمضان
مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي
الحر مستمر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
بضمان محل الإقامة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة العثور على أجنة بشرية بالمنيا
في بيان ختامي.. القمة الأفريقية تؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين
أخبار العالم

في بيان ختامي.. القمة الأفريقية تؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين

في بيانها الختامي .. القمة الأفريقية تؤكد الرفض القاطع للتهجير القسري للشعب الفلسطيني
في بيانها الختامي .. القمة الأفريقية تؤكد الرفض القاطع للتهجير القسري للشعب الفلسطيني
أ ش أ

 أكدت القمة الافريقية على الرفض القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرا ، معتبرة ذلك "خرقا جسيما للقوانين الدولية".

ودعت القمة - في بيانها الختامي اليوم الأحد ، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية - إلى منح دولة فلسطين عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة باعتبارها حقا مشروعا للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي .

وحذرت القمة من تدهور الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي، مؤكدة تضامنها الكامل مع نضال الفلسطينيين لنيل حريتهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967.

كما دعت القمة الافريقية في بيانها الختامي إلى إقرار هدنة إنسانية عاجلة في السودان تقود إلى وقف شامل لإطلاق النار في أنحاء البلاد كافة .

وأكدت ضروة العودة الى المسار السياسي في السودان ، مع ضرورة إطلاق حوار سوداني شامل .

وشددت القمة الافريقية على رفضها الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال .

وكانت قد انطلقت أمس السبت أعمال قمة الاتحاد الأفريقي الـ39 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تصدرت أعمال القمة مناقشة العديد من الملفات والقضايا التي تتعلق بمنطقة الساحل والقرن الأفريقي وأجزاء من وسط القارة، وذلك في ظل استمرار تهديدات الجماعات الإرهابية وتصاعد النزاعات الداخلية.

وببحث القادة سبل تعزيز قدرات بعثات حفظ السلام الأفريقية، والعمل على توفير تمويل مستدام لعمليات الدعم الأمني، مع التأكيد على أهمية المقاربات الشاملة التي تربط بين الأمن والتنمية.

