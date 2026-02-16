قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر أقل دولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 16-2-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر أقل دولار مقابل الجنيه في بداية تداولات اليوم الإثنين الموافق 16-2-2026 وذلك داخل البنوك العاملة في مصر.

آخر تحديث لأدني سعر دولار

وجاء آخر تحديث سجله سعر أقل دولار أمام الجنيه نحو 46.69 جنيه للشراء و 46.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار

بنوك تبيع الدولار بسعر أدني

بحسب ما جاء في تداولات الأسواق والتي تتضمنت بيع وشراء أدني سعر دولار يتم تداوله في البنوك الخاصة  في بنك كريدي أجريكول.

استقرار الدولار

شهد سعر الدولار في مصر ثباتا نسبيًا مع مستهل تعاملات اليوم  وذلك بعد اعلان الحكومة المصرية أمس إقرار حزمة من الحوافز الإجتماعية لدعم الطبقات محدودة ومتوسطة الدخل خلال شهر رمضان المعظم.

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

الدولار ثابت

وفقاً لأخر تدولات في سعر الدولار في مواجهة الجنيه والتي تضمنت ثباتا بمختلف البنوك في أوائل تعاملات له اليوم.

انخفاض مسائي

استمر تراجع سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع انتهاء تعاملات أمس  الأحد داخل الجهاز المصرفي.

الدولار يتراجع

فقد سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو 4 قروش جديدة من قيمته منذ مساء الخميس الماضي وحتي اليوم بمختلف البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.71 جنيه للشراء و47.81 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل سعر أقل دولار أمام الجنيه نحو 46.69 جنيه للشراء و 46.9 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو  46.7 جنيه للشراء و 46.8 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة".

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.71 جنيه للشراء و 46.81 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار في أغلب البنوك

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك نحو 46.73 جنيه للشراء و 46.83 جنيه للبيع في بنوك " العقاؤي المصري العربي، نكست، المصرف المتحد، HSBC،قناة السويس، المصرف العربي الدولي".

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو  46.84 جنيه للشراء و 46.84 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، فيصل الاسلامي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.75 جنيه للشراء و 46.85 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، مصر، سايب، الاعوالاسكان، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.82 جنيه للشراء و 46.92 جنيه للبيع في بنكي قطر الوطني الأهلي QNB، مصرف أبوظبي الاسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو المصري الخليجي.

البنك اللمركزي

طرح أذون خزانة

كشف البنك المركزي المصري عن نتائج بيع أذون خزانة لصالح وزارة المالية بغرض تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة وذلك في مزاد تم إجراؤه ظهر اليوم الأحد الموافق 15-2-2026.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول جملة طلبات الإكتتاب لصالح وزارة المالية المصرية إلي نحو 211.564 مليار جنيه بما يعادل 4.53 مليار دولار من أصل 70 مليار جنيه.

 وذكر التقرير أن جملة الطلبات التي قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية نحو 3022 طلبًا.

وسجل حجم طلبات الإكتتاب في أجل 91 يوما نحو 2397 طلبًا معروضًا من المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة إجمالية تبلغ 84.35 مليار جنيه من أصل 25 ملياراً كان مخططا طرحها .

بلغ متوسط سعر الفائدة المقدمة نحو 23.995% و أعلي سعر بنسبة 27% و أقل سعر بنسبة 22.001%.

وصلت جملة الإكتتابات المقدمة في أجل 273 يوما نحو625 طلبًا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة تبلغ 127.214 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه كان مستهدف طرحها.

وسجل حجم متوسط سعر الفائدة المقدمة نحو23.455% وأعلي سعر بنسبة27.001% وأقل سعر بنسبة 22.9%.

