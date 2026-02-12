البنك المركزي يشرح أسباب خفض الفائدة 1%.. تفاصيل

أرجع البنك المركزي المصري اسباب خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساسية مساء اليوم الخميس في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية، إلي ارتفاع تعافي معدلات النمو الاقتصادي المدعومة بالاوضاع العالمية المواتية نسبيا وإن كان التعافي ما يزال متأثرا بالتوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وبوادر تباطؤ الطلب في بعض الاقتصاديات الكبرى.



أضاف تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم أنه برغم احتواء التضخم بشكل عام في الاقتصاديات المتقدمة والناشئة، واصلت غالبية البنوك المركزية نهجها التيسيري الحذر تحسبا لاي مخاطر صعودية.

أسواق السلع الاساسية

وعلى صعيد أسواق السلع الاساسية، ساعدت وفرة المعروض النفطي على الوقاية من صدمات الاسعار، بينما شهدت أسعار المنتجات الزراعية اتجاهات متباينة.

أضاف التقرير أن التداعيات العالمية أصبحت عرضة للمخاطر، لا سيما في ظل احتماالت اضطراب سالسل التوريد، والتحوالت غير المواتية في السياسات التجارية، و تصاعد التوترات الجيوسياسية.