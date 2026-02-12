قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: الدولة تتعامل بحسم مع جرائم خطف وهتك عرض الأطفال لحماية المجتمع
غرامات التخلف عن التجنيد.. تعديلات شاملة على قانون الخدمة العسكرية
بمشاركة حجازي.. شوط أول سلبي بين القادسية ونيوم بالدوري السعودي
سقوط طالب داخل بالوعة صرف صحي بمغاعة في المنيا.. وحقيبته المدرسية تنقذه
انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات
اتحاد أمهات مصر: زيادة سنوات التعليم الإلزامي خطوة مهمة لتحسين جودة المنظومة
موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان
تصرف غير متوقع من عبد المنصف في أزمة لقاء الخميسي مع زواجه
موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة
صانع تريند.. البحوث الفلكية عن عالم الزلازل الهولندي: منجم وليس عالما أو جيولوجيا
البحوث الفلكية: تحديد بداية شهر رمضان 2026
رئيس الوزراء يكشف لصدى البلد مصير ملفات التنمية البشرية والصناعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يشرح أسباب خفض الفائدة 1%.. تفاصيل

أسباب خفض سعر الفائدة
أسباب خفض سعر الفائدة
محمد يحيي

أرجع البنك المركزي المصري اسباب خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساسية مساء اليوم الخميس في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية، إلي ارتفاع تعافي معدلات النمو الاقتصادي المدعومة بالاوضاع العالمية المواتية نسبيا وإن كان التعافي ما يزال متأثرا بالتوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وبوادر تباطؤ الطلب في بعض الاقتصاديات الكبرى.


أضاف تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم أنه برغم احتواء التضخم بشكل عام في الاقتصاديات المتقدمة والناشئة، واصلت غالبية البنوك المركزية نهجها التيسيري الحذر تحسبا لاي مخاطر صعودية. 

أسواق السلع الاساسية
وعلى صعيد أسواق السلع الاساسية، ساعدت وفرة المعروض النفطي على الوقاية من صدمات الاسعار، بينما شهدت أسعار المنتجات الزراعية اتجاهات متباينة. 
أضاف التقرير أن التداعيات العالمية أصبحت عرضة للمخاطر، لا سيما في ظل احتماالت اضطراب سالسل التوريد، والتحوالت غير المواتية في السياسات التجارية، و تصاعد التوترات الجيوسياسية.

البنك المركزي خفض سعر الفائدة النمو الاقتصادي أسواق السلع الاساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على عاطل يفرض إتاوات على قائدي الميكروباصات بالجيزة

المجني عليه

إحالة أوراق المتهم بقتل حلاق بالعاشر من رمضان إلى فضيلة المفتي

المتهمين

خلاف على ثمن بيع هاتف محمول يتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بالقاهرة

بالصور

منجم من الفوائد.. أهمية البيض المسلوق على السحور

منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور
منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور
منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور

زى المطاعم وأقل مجهود.. طريقة عمل السمك في الفرن

طريقة عمل سمك في الفرن
طريقة عمل سمك في الفرن
طريقة عمل سمك في الفرن

موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان

كسوف الشمس
كسوف الشمس
كسوف الشمس

أمل رزق: قعدت على الرصيف واتخانت بس وقفت تاني .. ومش بقبل أدوار تعجيزية

أمل رزق مع يمنى بدراوي
أمل رزق مع يمنى بدراوي
أمل رزق مع يمنى بدراوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد