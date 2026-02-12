قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرامات التخلف عن التجنيد.. تعديلات شاملة على قانون الخدمة العسكرية
بمشاركة حجازي.. شوط أول سلبي بين القادسية ونيوم بالدوري السعودي
سقوط طالب داخل بالوعة صرف صحي بمغاعة في المنيا.. وحقيبته المدرسية تنقذه
انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات
اتحاد أمهات مصر: زيادة سنوات التعليم الإلزامي خطوة مهمة لتحسين جودة المنظومة
موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان
تصرف غير متوقع من عبد المنصف في أزمة لقاء الخميسي مع زواجه
موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة
صانع تريند.. البحوث الفلكية عن عالم الزلازل الهولندي: منجم وليس عالما أو جيولوجيا
البحوث الفلكية: تحديد بداية شهر رمضان 2026
رئيس الوزراء يكشف لصدى البلد مصير ملفات التنمية البشرية والصناعية
بحوزتهم زجاجات وأسلحة بيضاء | القبض على 17 شخصا في مشاجرة بالإسماعيلية
بالصور

أمل رزق: قعدت على الرصيف واتخانت بس وقفت تاني .. ومش بقبل أدوار تعجيزية

أمل رزق مع يمنى بدراوي
أمل رزق مع يمنى بدراوي
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة أمل رزق عن محطات إنسانية ومهنية شديدة الخصوصية في مشوارها الفني في برنامج ورقه بيضا مع الاعلاميه يمني بدراوي ، مؤكدة أن طريقها للتمثيل لم يكن تقليديًا، وأنها دخلت المجال دون دراسة أكاديمية في معهد التمثيل، لكنها اعتمدت على الموهبة والخبرة.


وقالت أمل رزق إنها كانت تتمنى أن تحمل لقبًا علميًا داخل عائلتها، فدخلت كلية الصيدلة ولم تُكمل، ثم التحقت بكلية الآداب “عشان يبقى معايا لساني أداب”، قبل أن تقودها الأقدار لعالم التمثيل. وأضافت أنها من أبناء المنصورة، وكانت لها أخت وحيدة توفيت في حادث أليم ترك أثرًا بالغًا في حياتها.
وأشارت إلى أنها من المحظوظين فنيًا لعملها مع كبار المخرجين الراحلين، وعلى رأسهم إسماعيل عبد الحافظ ووحيد حامد، مؤكدة أن عمها إسماعيل عبد الحافظ كان صديقًا للمنتج إسماعيل كوتكت . كما تحدثت عن فيلم “أهواك”، موضحة أن فكرة تقديمها في إطار كوميدي جاءت من المخرج محمد سامي، ونجحت التجربة في خلق حالة تواصل بين الجيل الجديد والجيل القديم.
وأكدت أمل رزق أن جميع المخرجين الذين تعاونت معهم أجمعوا على أنها “ملهاش سقف” وقادرة على أداء الدور بالشكل الذي يريده المخرج، لكنها شددت على رفضها للأدوار التعجيزية التي لا تليق باسمها، قائلة: “مينفعش أقبل شغل مش قد أمل رزق”.
وعن حياتها الشخصية، أوضحت أنها ترفض الحديث عن الأشخاص سواء بالخير أو الشر، ونفت تمامًا ما يُقال عن “التنكن”، مؤكدة أنها تزوجت من “شيخ منتجي العرب” ولم تطلب عملًا من أي منتج، معتمدة على سعيها واجتهادها، وقدمت أعمالًا تشهد على موهبتها.
وانتقدت ظاهرة الشهرة السريعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرة صعود بعض الأسماء دون معرفة من يقف خلف ترشيحهم، مؤكدة في الوقت نفسه أن لديها ملايين المتابعين وتتفاعل معهم بشكل مباشر.


وتطرقت أمل رزق إلى واحدة من أصعب أزماتها الصحية، حين فقدت بصرها لمدة ستة أشهر أثناء تصوير مسلسل “الطباخ”، نتيجة ضغوط نفسية شديدة، موضحة أنها خضعت لفحوصات متعددة لدى أطباء المخ والأعصاب والأنف والأذن، قبل أن تستجيب حالتها فجأة قبل شهر رمضان، وسط دعم كبير من الفنانة نهال عنبر والمنتج محمد عبد الحافظ، حيث أكد لها الأطباء أن الحالة كان يمكن أن تستمر لسنوات.
كما استرجعت أزمة صحية أخرى اضطرتها للاستغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفض عدة مستشفيات خاصة استقبالها لعدم وجود تغطية تأمينية، مشيرة إلى أنها خاطبت الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد دقائق تمت الاستجابة.


وعن فقدان والدتها خلال جائحة كورونا، قالت أمل رزق إنها انهارت تمامًا، معتبرة أن الأم هي كل شيء، ووجهت رسالة مؤثرة تؤكد فيها أن رضا الأم هو مفتاح الحياة.
وتحدثت عن الزواج والعِشرة، مؤكدة أهميتهما، موضحة أنها تزوجت في سن صغيرة من رجل يكبرها بأكثر من 20 عامًا، وأنها قررت الانفصال دون طلاق حتى وفاته، مشيرة إلى أن ظهرها “انكسر” بعد رحيله بسبب ما واجهته في العمل من نفاق ومصالح.


واختتمت أمل رزق حديثها برسالة مؤثرة لبناتها، في “ورقة بيضا”، مؤكدة حبها للقب “أم البنات”، وأن ابنتها لاما تشبهها في الطباع وتنتمي لنفس البرج، كاشفة أن أسوأ لحظة في حياتها كانت حين جلست على الرصيف قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي خانوا”.

أمل رزق الاعلاميه يمني بدراوي برنامج ورقه بيضا

