عشبة غير متوقعة تعالج احتباس السوائل والضغط

يعد البقدونس من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض من بينها ضغط الدم واحتباس الماء وفقر الدم.

ووفقا لما ذكره موقع tuasaude نكشف لكم علاقة البقدونس باحتباس السوائل والضغط والانيميا.

تحسين ضغط الدم وعلاج احتباس السوائل

البقدونس غني بالبوتاسيوم، وهو عنصر ضروري لإخراج الصوديوم عن طريق البول كما أنه يتمتع بخصائص مدرة للبول ويساعد هذان العاملان على خفض ضغط الدم ومكافحة احتباس السوائل.

تعرف على مدرات البول الطبيعية الأخرى التي يمكن أن تساعد في التخلص من احتباس السوائل.

الوقاية من فقر الدم وعلاجه

ولأن هذا النبات غني بالحديد وحمض الفوليك، فإنه يمكن أن يكون مفيداً في علاج فقر الدم.

الحديد هو أحد مكونات خلايا الدم الحمراء، المسؤولة عن نقل الأكسجين في الدم، في حين أن حمض الفوليك ضروري أيضًا لتكوين وتطور هذه الخلايا.