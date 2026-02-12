قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

لعشاء مميز..بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة

رنا عصمت

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة.

طريقة عمل بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة

 المقادير (لـ 4 أشخاص):

أولًا: الدجاج المشوي

• صدور دجاج: 600 جرام

• زيت زيتون: 2 ملعقة كبيرة

• ثوم مفروم: 3 فصوص (حوالي 15 جرام)

• بابريكا: 1 ملعقة صغيرة (5 جرام)

• فلفل أسود: ½ ملعقة صغيرة (2 جرام)

• ملح: 1 ملعقة صغيرة (5 جرام)

• زعتر أو أورجانو: 1 ملعقة صغيرة (2 جرام)

• عصير ليمون: 1 ملعقة كبيرة (15 مل)

ثانيًا: المكرونة والصوص الأبيض

• مكرونة بنا: 400 جرام

• زبدة: 40 جرام

• ثوم مفروم: 2 فص (10 جرام)

• دقيق: 2 ملعقة كبيرة (30 جرام)

• حليب كامل الدسم: 500 مل

• كريمة طبخ: 200 مل

• جبنة بارميزان مبشورة: 80 جرام

• ملح: ½ ملعقة صغيرة (حسب الذوق)

• فلفل أبيض أو أسود: ½ ملعقة صغيرة

• رشة جوزة الطيب (اختياري)

ثالثًا: البطاطس بالزبدة والثوم

• بطاطس: 600 جرام (مكعبات متوسطة)

• زبدة: 40 جرام

• ثوم مفروم: 2 فص (10 جرام)

• ملح: ½ ملعقة صغيرة

• فلفل أسود: ¼ ملعقة صغيرة

• بقدونس مفروم (اختياري): 1 ملعقة كبيرة

 طريقة التحضير:

1- الدجاج المشوي:

• اخلط زيت الزيتون + الثوم + البابريكا + الفلفل + الملح + الزعتر + الليمون.

• تبّل صدور الدجاج واتركها 20–30 دقيقة.

• اشويها على جريل أو طاسة سخنة 4–5 دقائق لكل جانب لحد ما تستوي وتتحمر.

• اتركها ترتاح 5 دقائق ثم قطّعها شرائح.

2- المكرونة:

• اسلق البِنا في ماء مغلي متملح حسب التعليمات لحد أل دينتي، واحتفظ بـ ½ كوب من ماء السلق.

3- الوايت صوص:

• في حلة على نار متوسطة: ذوّب الزبدة، أضف الثوم وشوّح 30 ثانية.

• أضف الدقيق وقلّب 1 دقيقة.

• أضف الحليب تدريجيًا مع التقليب بالمضرب لحد ما يتكثف.

• أضف الكريمة + الجبنة + الملح + الفلفل + رشة جوزة الطيب.

• لو الصوص تقيل زيادة، أضف شوية من ماء سلق المكرونة.

• أضف المكرونة + الدجاج وقلّب كويس.

4- البطاطس بالزبدة والثوم:

• اسلق البطاطس في ماء متملح 8–10 دقائق لحد ما تستوي نص سوى.

• صفّيها، وفي طاسة سخنة أضف الزبدة + الثوم، ثم البطاطس.

• شوّح لحد ما تتحمر، وتبّل بالملح والفلفل، وأضف البقدونس.

بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بنا وايت صوص بالدجاج المشوي لعشاء مميز بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة

