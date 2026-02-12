مسيرات لعصابات مخدرات مكسيكية تخترق أجواء تكساس.. وتحرك عسكري أمريكي فوري

كشف مسؤول أمريكي عن رصد طائرات مسيرة يعتقد أنها تابعة لعصابات مخدرات مكسيكية اخترقت المجال الجوي للولايات المتحدة، قبل أن تتدخل القوات الأمريكية لتعطيلها، في واقعة أثارت حالة استنفار أمني بمدينة إل باسو بولاية تكساس.

ووفقا لتقارير أمريكية، أكد المسؤول أن القوات الأمريكية اتخذت إجراءات سريعة للتعامل مع المسيرات فور دخولها الأجواء الأمريكية، دون الإفصاح عن طبيعة الوسائل المستخدمة في تعطيلها أو حجم الأضرار المحتملة.



وجاء التحرك العسكري بالتزامن مع قرار مفاجئ بإغلاق المجال الجوي فوق مدينة إل باسو، ما أدى إلى تعليق الرحلات في المطار الحدودي.



وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) قد أعلنت، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إغلاق المجال الجوي لمدة 10 أيام لدواعٍ أمنية لم يتم الكشف عنها، محذّرة من إمكانية استخدام القوة القاتلة ضد أي طائرة تُصنّف كتهديد أمني.



اضطرابات واسعة قبل رفع الإغلاق



وأفاد مطار إل باسو الدولي بأن القرار شمل جميع الرحلات التجارية ورحلات الشحن والطيران العام، الأمر الذي أثار مخاوف من اضطرابات واسعة في حركة الطيران داخل المدينة.



غير أن إدارة الطيران الفيدرالية عادت صباح الأربعاء وأعلنت عبر منصة "إكس" رفع الإغلاق المؤقت، مؤكدة أنه "لا يوجد تهديد للطيران التجاري"، وأن الرحلات ستُستأنف بشكل طبيعي.