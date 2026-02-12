قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف السورية
ملك التمريرات الحاسمة.. جماهير ليفربول تشيد بصلاح بعد مباراة سندرلاند
مسيرات لعصابات مخدرات مكسيكية تخترق أجواء تكساس.. وتحرك عسكري أمريكي فوري
سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية
ضجة في البرازيل.. أستاذ جامعي يكشف صلة إبستين باللوبي اليهودي
علمها الصلاة.. ابنة مريم فخر الدين تحكي قصة والدتها مع الشيخ الشعراوي
7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي
بي إم دبليو تطلق استدعاء واسعا لسياراتها حول العالم بسبب مخاطر حريق محتملة
موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟
دعاء يوم 24 شعبان .. أدعية تغفر ذنوبك وتشرح صدرك وتريح قلبك
بعد أسيست سندرلاند.. إنجاز تاريخي جديد لصلاح في البريميرليج
كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط
أخبار العالم

مسيرات لعصابات مخدرات مكسيكية تخترق أجواء تكساس.. وتحرك عسكري أمريكي فوري

مسيرة
مسيرة
فرناس حفظي

كشف مسؤول أمريكي عن رصد طائرات مسيرة يعتقد أنها تابعة لعصابات مخدرات مكسيكية اخترقت المجال الجوي للولايات المتحدة، قبل أن تتدخل القوات الأمريكية لتعطيلها، في واقعة أثارت حالة استنفار أمني بمدينة إل باسو بولاية تكساس.

ووفقا لتقارير أمريكية، أكد المسؤول أن القوات الأمريكية اتخذت إجراءات سريعة للتعامل مع المسيرات فور دخولها الأجواء الأمريكية، دون الإفصاح عن طبيعة الوسائل المستخدمة في تعطيلها أو حجم الأضرار المحتملة.


وجاء التحرك العسكري بالتزامن مع قرار مفاجئ بإغلاق المجال الجوي فوق مدينة إل باسو، ما أدى إلى تعليق الرحلات في المطار الحدودي.


وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) قد أعلنت، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إغلاق المجال الجوي لمدة 10 أيام لدواعٍ أمنية لم يتم الكشف عنها، محذّرة من إمكانية استخدام القوة القاتلة ضد أي طائرة تُصنّف كتهديد أمني.


اضطرابات واسعة قبل رفع الإغلاق


وأفاد مطار إل باسو الدولي بأن القرار شمل جميع الرحلات التجارية ورحلات الشحن والطيران العام، الأمر الذي أثار مخاوف من اضطرابات واسعة في حركة الطيران داخل المدينة.


غير أن إدارة الطيران الفيدرالية عادت صباح الأربعاء وأعلنت عبر منصة "إكس" رفع الإغلاق المؤقت، مؤكدة أنه "لا يوجد تهديد للطيران التجاري"، وأن الرحلات ستُستأنف بشكل طبيعي.

