إعلام سوري: القوات الأمريكية تبدأ إخلاء قاعدة الشدادي في الحسكة متوجهة إلى العراق

أفاد إعلام سوري، بأن القوات الأمريكية تبدأ إخلاء قاعدة الشدادي في الحسكة متوجهة إلى العراق، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، نفّذت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" 5 غارات جوية على مواقع متعددة لتنظيم داعش في أنحاء سوريا، خلال الفترة من 27 يناير إلى 2 فبراير، وذلك في إطار جهود القوات الشريكة المستمرة للضغط العسكري لضمان الهزيمة النهائية للتنظيم الإرهابي.

وقد حددت قوات سنتكوم موقع اتصالات تابعاً لداعش، وعقدة لوجستية حيوية، ومخازن أسلحة، ودمرتها باستخدام 50 قذيفة دقيقة أُلقيت بواسطة طائرات ثابتة الجناحين، وطائرات مروحية، وطائرات مسيّرة.