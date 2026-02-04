سوريا.. الشرع يستقبل وفدا أمريكيا برئاسة توماس باراك

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن الرئيس أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب بدمشق، وفداً أمريكياً برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.

وبحسب الوكالة السورية ؛ جرى بحث التطورات الأخيرة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق آخر ؛ عقد الرئيس أحمد الشرع اليوم في قصر الشعب بدمشق جلسة مع ممثلين عن شركتي شيفرون الدولية وباور إنترناشيونال القطرية القابضة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الطاقة محمد البشير، والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف القبلاوي.

وخلال الجلسة، قدّم الرئيس الشرع مباركته لتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركة السورية للبترول وكلٍّ من شركة شيفرون الأمريكية العالمية للطاقة وشركة باور إنترناشيونال القطرية القابضة، تتعلق بأول مشروع حقل بحري في الجمهورية العربية السورية، متمنياً النجاح والتوفيق للمشروع، بما يخدم قطاع الطاقة والتنمية الاقتصادية.