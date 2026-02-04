السيسي: آفاق التعاون بين مصر وتركيا لم تستغلا بشكل كامل بعد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تقوم على أسس راسخة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس السيسي، حيث رحّب بزيارة الرئيس التركي إلى القاهرة، واصفًا إياها بأنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية، نظرًا للتطورات الإقليمية والدولية التي تتطلب تعزيز التعاون بين الدول الشقيقة.

حجم التبادل التجاري

وأوضح الرئيس السيسي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل إلى 8 مليارات دولار، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين، لكنه في الوقت ذاته يشير إلى أن آفاق التعاون لم تُستغل بشكل كامل بعد، وأن هناك فرصًا كبيرة للتوسع.

توسيع نطاق التعاون

وأضاف أن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ نحو 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى الاتفاق مع الرئيس أردوغان على جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر، والعمل على توسيع نطاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية الاقتصادية.

منتدى الأعمال المصري التركي

وشدد الرئيس السيسي على أن منتدى الأعمال المصري التركي الذي ينعقد في هذا التوقيت يمثل فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، ودفع عجلة الشراكة الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تستدعي تكاتف الجهود وتبادل الخبرات.

توسيع الاستثمارات التركية

وأكد الرئيس أن مصر ترحب بتوسيع الاستثمارات التركية في البلاد، وأن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة.