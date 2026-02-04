قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب العام الليبي يكشف تفاصيل مقـ.تل سيف القذافي
القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء بسوهاج
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
الطالب المصري يتفوق على الأجنبي بـ 5 مرات
الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الحاكم العام ورئيس وزراء نيوزيلندا بمناسبة العيد القومي
ارتفاع أسعار الذهب قرب 5100 دولار مدفوعة بتوترات ترامب وإيران.. فما القادم؟
الهلال الأحمر يستعد لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر
ست قوية ومسيطرة.. درة تكشف تفاصيل دورها فى علي كلاي
قديم والمتهم محبوس.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مـ.قتل سائق على يد ضابط شرطة
أبو الغيط: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب عمل الحكومات العربية
محمد صلاح يحتفل برقم قياسي جديد مع ليفربول
معبر رفح يعمل بكامل طاقته لتيسير عودة الفلسطينيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء إحدى الفتيات بقيام أحد الأشخاص بإرسال رسائل نصية لها والتحرش بها حال ترددها على أحد المستشفيات بالإسكندرية.

 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) وبسؤالها قررت أنه حال ترددها على أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة باب شرقى لمعاناتها من حالة مرضية قام الطبيب المعالج لها بالتحصل على رقم هاتفها من ملفها الخاص وإرسال رسائل نصية لها عبر أحد تطبيقات الهواتف الذكية وخروجه عن إطار متابعة حالتها الصحية .

 وبمواجهة مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك)، أقر بأن الرسائل المشار إليها فى إطار متابعة تحديد موعد إجراء عملية جراحية للمذكورة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

الأزهر يحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية في ذكرى توقيع الوثيقة بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان الراحل

الأزهر يحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية في ذكرى توقيع الوثيقة بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان الراحل

أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري

نظير عياد: جناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب حقق نجاحا باهرا

ذكرى وفاة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش

ذكرى وفاة الشيخ راغب مصطفى غلوش.. ذاع صيته وسافر لدول العالم لإحياء ليالي رمضان

طريقة عمل الشاورما في البيت

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

