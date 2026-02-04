أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء إحدى الفتيات بقيام أحد الأشخاص بإرسال رسائل نصية لها والتحرش بها حال ترددها على أحد المستشفيات بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) وبسؤالها قررت أنه حال ترددها على أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة باب شرقى لمعاناتها من حالة مرضية قام الطبيب المعالج لها بالتحصل على رقم هاتفها من ملفها الخاص وإرسال رسائل نصية لها عبر أحد تطبيقات الهواتف الذكية وخروجه عن إطار متابعة حالتها الصحية .

وبمواجهة مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك)، أقر بأن الرسائل المشار إليها فى إطار متابعة تحديد موعد إجراء عملية جراحية للمذكورة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





