الأعلى للإعلام: تنفيذ حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، بعد التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قرارًا بتنفيذ حجب لعبة "روبلوكس" في مصر.

وكان عصام الأمير، نائب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن عن اتخاذ المجلس قرارًا بحجب لعبة روبلوكس في مصر.

وتُعد لعبة Roblox من أكبر المنصات الترفيهية الإلكترونية على مستوى العالم، حيث تم إطلاقها عام 2006، ويستخدمها نحو 78 مليون شخص يوميًا، وتشير الإحصاءات إلى أن 60% من مستخدميها أطفال ومراهقون دون سن 16 عامًا.

ولا تقتصر روبلوكس على كونها لعبة واحدة، بل تتيح للمستخدمين إنشاء عدد غير محدود من الألعاب داخلها، ما يجعلها منصة مفتوحة ذات محتوى متغير يصعب السيطرة عليه بشكل كامل.