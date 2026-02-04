قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطالب المصري يتفوق على الأجنبي بـ 5 مرات
الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الحاكم العام ورئيس وزراء نيوزيلندا بمناسبة العيد القومي
ارتفاع أسعار الذهب قرب 5100 دولار مدفوعة بتوترات ترامب وإيران.. فما القادم؟
الهلال الأحمر يستعد لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر
ست قوية ومسيطرة.. درة تكشف تفاصيل دورها فى علي كلاي
قديم والمتهم محبوس.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مـ.قتل سائق على يد ضابط شرطة
القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء بسوهاج
أبو الغيط: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب عمل الحكومات العربية
محمد صلاح يحتفل برقم قياسي جديد مع ليفربول
معبر رفح يعمل بكامل طاقته لتيسير عودة الفلسطينيين
أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نتراجع عن أهداف الحرب ونزع سلاح حماس
بالصور

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة
فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة
أسماء عبد الحفيظ

عاد الحديث مجددًا عن فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش إلى البشر بعد تسجيل حالات إصابة محدودة في بعض دول آسيا، ما أعاد إلى الأذهان سيناريوهات أوبئة سابقة بدأت بعدد قليل من الحالات ثم تحولت إلى تهديد عالمي.

 ورغم أن الأعداد ما زالت تحت السيطرة، فإن خطورة هذا الفيروس تكمن في ارتفاع معدل الوفاة وصعوبة اكتشافه مبكرًا بسبب تشابه أعراضه مع نزلات البرد والإنفلونزا في بدايته.

ما هو الفيروس القاتل المرتبط بالخفافيش؟

فيروس نيباه (Nipah virus)، وهو فيروس حيواني المنشأ، أي ينتقل من الحيوانات إلى البشر، وتُعد الخفافيش من نوع خفافيش الفاكهة المستودع الطبيعي له، بحسب ما نشره موقع إكسبريس.

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

ظهر فيروس نيباه لأول مرة في أواخر التسعينيات، ومنذ ذلك الحين تم تسجيل تفشيات متفرقة له في دول آسيوية مثل:

  • الهند
  • بنجلاديش
  • ماليزيا
  • إندونيسيا

القلق الطبي لا يرتبط بعدد الحالات، بل بـ شدة المرض وسرعة تدهور الحالة الصحية للمصاب.

كيف ينتقل الفيروس؟

ينتقل فيروس نيباه بعدة طرق، أهمها:

  • التعامل المباشر مع الخفافيش أو إفرازاتها.
  • تناول فواكه أو عصائر ملوثة بلعاب أو بول الخفافيش، خاصة عصير نخيل التمر غير المعالج.
  • الاختلاط المباشر بشخص مصاب في بعض الحالات، خصوصًا داخل المستشفيات أو بين أفراد الأسرة.
  • التعامل مع حيوانات وسيطة مصابة مثل الخنازير في بعض التفشيات السابقة.

لماذا يثير هذا الفيروس كل هذا القلق؟

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

لأن فيروس نيباه يتميز بعدة عوامل خطيرة:

  • نسبة وفيات مرتفعة قد تصل في بعض التفشيات إلى أكثر من 50%.
  • لا يوجد علاج نوعي أو لقاح معتمد حتى الآن.
  • فترة حضانة قد تمتد من أيام إلى أسابيع، ما يصعّب اكتشافه مبكرًا.
  • سرعة انتقاله من أعراض بسيطة إلى مضاعفات عصبية قاتلة.

ما أعراض الفيروس القاتل؟

تبدأ أعراض فيروس نيباه بشكل خادع، وقد يظن المصاب أنها مجرد إجهاد أو عدوى بسيطة، ثم تتطور بسرعة.

الأعراض المبكرة:

  • ارتفاع درجة الحرارة
  • صداع شديد
  • إرهاق عام وآلام عضلية
  • التهاب بالحلق
  • غثيان وقيء
  • الأعراض المتقدمة والخطيرة:
  • دوار واضطراب في الوعي
  • تشنجات عصبية
  • صعوبة في التنفس
  • فقدان الوعي أو الدخول في غيبوبة
  • التهاب حاد في الدماغ التهاب الدماغ الفيروسي
  •  في هذه المرحلة، قد تتدهور الحالة خلال أيام قليلة.

هل يشبه كورونا؟

رغم المقارنة الشائعة، فإن فيروس نيباه:

  • أقل انتشارًا من كورونا
  • لكنه أكثر فتكًا
  • ولا يعتمد على الانتشار الواسع بقدر اعتماده على شدة الإصابة
  • لذلك تعتبره منظمة الصحة العالمية من الفيروسات ذات الأولوية القصوى للمراقبة.

من هم الأكثر عرضة للإصابة؟

  • العاملون في تربية الحيوانات
  • العاملون في الرعاية الصحية دون حماية كافية
  • الأشخاص الذين يتناولون فواكه غير مغسولة جيدًا
  • سكان المناطق الريفية القريبة من موائل الخفافيش

كيف يمكن الوقاية؟

حتى الآن، الوقاية هي السلاح الأقوى:

  • غسل الفواكه جيدًا وعدم تناول أي فاكهة سقطت على الأرض.
  • تجنب شرب العصائر الطبيعية غير المبسترة في المناطق الموبوءة.
  • عدم الاقتراب من الخفافيش أو لمسها.
  • الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفيات.
  • العزل الفوري لأي حالة مشتبه بها.
  • التوعية الصحية وعدم الاستهانة بالأعراض العصبية المفاجئة.

متى يجب القلق؟

إذا ظهرت أعراض حمى شديدة مع صداع واضطراب في الوعي، خاصة بعد:

  • السفر إلى مناطق سجلت إصابات
  • أو الاحتكاك بحيوانات أو حالات مرضية غير معروفة
  • هنا يجب التوجه فورًا للمستشفى وعدم الاكتفاء بالعلاج المنزلي.
فيروس قاتل فيروس الخفافيش البشر ما هو الفيروس القاتل المرتبط بالخفافيش لماذا يثير هذا الفيروس كل هذا القلق ما أعراض الفيروس القاتل هل يشبه كورونا أوبئة

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

منزل ذكى

إلى أي مدى تغيّر تقنيات المنزل الذكي أسلوب حياتنا اليومي؟

هاتف Find X9s Pro

بأقوى معالج وبطارية جبارة | أوبو تغزو الأسواق بهواتف جديدة .. إليك أهم مواصفاته

تنظيف

كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تعريف الاستدامة في العناية بالملابس الشخصية؟

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

