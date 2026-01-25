قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شعبة المحمول: إلغاء إعفاءات الهواتف يرفع أسعار المستعمل 10% وقد يزيد قريبا
طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية
عبر موقع النيابة العامة.. خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026
الجيش السوري يتهم قسد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار
عمرو أديب: مصر غنية إنسانيا وبالبركة والرحمة والخير.. ومحدش بينام فيها من غير عشاء
هل ستكون هناك حرب في المنطقة وضربات توجه لإيران؟.. عمرو أديب يوضح
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر
خطة التمكين.. أحمد موسى: الإخوان جهاز استخباراتي يهدف للسيطرة على الدولة وأخونة المؤسسات
اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات ربع نهائي كأس مصر خلال مارس
ارحموا البلد.. أحمد موسى: إعلاميون خانوا الوطن في 25 يناير ويخربون مصر حتى اليوم
معارك لا تعد وشغف لم يتغير.. محمد هاني يحتفل بعيد ميلاده برسالة عن رحلته مع الأهلي
التعادل السلبي يحسم مواجهة المصري والزمالك بالكونفدرالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فيروس نيباه يهدد العالم.. أعرف الأعراض والأسباب

فيروس نيباه
فيروس نيباه
هاجر هانئ

فيروس نيباه (NiV)  يهدد العالم حيث ينتقل بين الحيوانات والبشر، وينتشر بشكل رئيس عن طريق خفافيش الفاكهة (المعروفة أيضًا باسم الثعالب الطائرة)، ولكنه قد ينتقل أيضًا عن طريق الخنازير وحيوانات أخرى مثل الماعز والخيول والكلاب والقطط، ينتشر الفيروس عندما يلامس الإنسان أو الحيوان سوائل جسم حيوان مصاب (دمه، برازه، بوله، أو لعابه)، يتناول الإنسان أطعمة ملوثة من حيوان مصاب، يكون الإنسان على اتصال وثيق بشخص مصاب بفيروس نيباه، عادةً أثناء رعايته.


أعراض فيروس نيباه


تشمل الأعراض الأولية لفيروس نيباه ما يلي:
الحمى
الصداع
صعوبة التنفس
السعال والتهاب الحلق
الإسهال
القيء
آلام العضلات وضعف شديد
تبدأ الأعراض عادةً في غضون أربعة إلى أربعة عشر يومًا من التعرض للفيروس، من الشائع الإصابة بالحمى أو الصداع أولًا، ثم ظهور مشاكل تنفسية مثل السعال وصعوبة التنفس لاحقًا.
في الحالات الشديدة، قد يُصاب الشخص بعدوى في الدماغ (التهاب الدماغ)، وهي حالة مهددة للحياة، تشمل الأعراض الشديدة الأخرى ما يلي:
التشوش الذهني وفقدان التوجه
صعوبة في الكلام
نوبات تشنج
غيبوبة
ضيق التنفس
لا يزال الباحثون غير متأكدين تمامًا من سبب ظهور أعراض شديدة لدى بعض الأشخاص وأعراض خفيفة لدى آخرين. بعض المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق.


أسباب فيروس نيباه


ظهرت أول حالة إصابة بفيروس نيباه عندما بدأ أشخاصٌ كانوا على اتصال بخنازير مصابة يُعانون من أعراض مرضية حادة، ثمّ حدّد الباحثون أن الخفافيش هي المصدر الأصلي للفيروس، حيث نقلته إلى الخنازير.
وإذا نقل خفاش أو خنزير مصاب سوائله الجسدية إلى حيوان آخر، فإنه يُصيبه بالعدوى. وينطبق الأمر نفسه إذا لامس البشر سوائل جسم الحيوان، سواءً من البول أو البراز أو الدم أو اللعاب. وبمجرد إصابة الشخص بالفيروس، يُمكنه نقله إلى الآخرين عبر سوائل جسمه.

وينتقل الفيروس عند تلوث المنتجات الغذائية بسوائل الحيوانات المصابة، بما في ذلك الفاكهة وعصارة نخيل التمر الخام. وقد أُصيب أيضاً بفيروس نيباه أشخاصٌ يتسلقون الأشجار بانتظام حيث تنام الخفافيش وتستريح.
المصدر: my.clevelandclinic

فيروس نيباه أعراض فيروس نيباه أسباب فيروس نيباه

