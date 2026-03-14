أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

أثار الفنان أحمد العوضي حالة من الجدل بين متابعيه بعد طرح سؤال حول مصير إحدى الشخصيات في مسلسله «علي كلاي».

ونشر العوضي، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، سؤال الحلقة الثانية والعشرين، متسائلًا عن مصير شخصية «روح»، وهل توفيت ضمن أحداث العمل أم ما زالت على قيد الحياة.

ودعا الفنان جمهوره إلى المشاركة في الإجابة عن السؤال، معلنًا اختيار عشرة فائزين من بين المشاركين.

كما أوضح أن باب الإجابة مفتوح حتى الساعة الحادية عشرة مساءً من اليوم التالي، على أن يتم إعلان أسماء الفائزين بعد انتهاء الموعد المحدد.

وطلب من المتابعين استخدام هاشتاج «علي كلاي» عند كتابة الإجابة ومشاركة السؤال مع الأصدقاء.

