الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

22 يوماً قبل الكابوس.. هل تخسر إيران ثروة النفط للأبد؟

محمود عبد القادر

تواجه إيران واحدة من أخطر الأزمات النفطية في تاريخها الحديث، مع اقتراب نفاد سعة تخزين النفط الخام خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 22 يوما، وفقا لتقارير دولية.

وبحسب التقارير يضع هذا التطور  ثاني أكبر منتج سابق للنفط في منظمة "أوبك" أمام تحديات غير مسبوقة، تهدد ليس فقط إنتاجها بل أيضاً مكانتها في سوق الطاقة العالمية.

أزمة تخزين خانقة تهدد الإنتاج
تشير التقديرات إلى أن إيران تمتلك حالياً سعة تخزين غير مستغلة تكفي ما بين 12 و22 يوماً فقط، في ظل استمرار الإنتاج وتوقف الصادرات نتيجة الحصار البحري الأمريكي. 

هذا الاختناق اللوجستي يعني أن طهران قد تضطر قريبا إلى اتخاذ قرار صعب يتمثل في خفض إنتاجها النفطي بشكل كبير. ووفقاً لتحليلات حديثة، قد يصل حجم التخفيض الإضافي إلى 1.5 مليون برميل يومياً بحلول منتصف مايو، وهو ما يمثل ضربة قاسية لقطاع يعد شريان الاقتصاد الإيراني.

الحصار الأمريكي وتأثيره على الأسواق
منذ اندلاع النزاع في أواخر فبراير، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً مشدداً قرب مضيق هرمز، ما أدى إلى تعطيل تدفق نحو مليوني برميل يومياً من النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية. هذا التراجع الحاد في الصادرات ساهم في زيادة شح الإمدادات، كما أدى إلى انخفاض شحنات النفط الإيراني بنسبة تصل إلى 70%. ورغم أن بعض الدول حصلت على إعفاءات مؤقتة لاستيراد النفط الإيراني، فإن تأثير الحصار بقي واضحاً، خاصة مع تراجع الصادرات إلى نحو 567 ألف برميل يومياً بعد أن كانت تقارب 1.85 مليون برميل في مارس.

تأثير متأخر على الإيرادات
على الرغم من حدة الأزمة الحالية، فإن التأثير المالي الكامل لن يظهر بشكل فوري. فبحسب التقديرات، قد يستغرق الأمر من ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل أن تنعكس تداعيات الحصار على إيرادات الدولة. ويعود ذلك إلى طبيعة تجارة النفط الإيراني، حيث تستغرق الشحنات وقتاً طويلاً للوصول إلى وجهاتها، خصوصاً الصين، التي كانت تستحوذ على الجزء الأكبر من الصادرات. كما أن عمليات الدفع تتم بعد فترات تأجيل، ما يمنح طهران هامشاً زمنياً محدوداً قبل أن تشعر بالضغط المالي الحقيقي.

دبلوماسية الصبر وخيارات محدودة
في مواجهة هذه الأزمة، تبدو إيران متمسكة بما يُعرف بـ"دبلوماسية الصبر"، إذ لا تظهر رغبة في التسرع نحو اتفاق سلام مع الولايات المتحدة. ورغم تقديم مقترحات لوقف العمليات العسكرية في مضيق هرمز، فإن الردود الأمريكية جاءت فاترة، مع مؤشرات على نية واشنطن إطالة أمد الحصار. هذا الوضع يضع إيران أمام خيارات محدودة: إما القبول بتسوية سياسية بشروط صعبة، أو الاستمرار في المواجهة مع ما يحمله ذلك من خسائر اقتصادية متصاعدة.

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

العد التنازلي بدأ..شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

العد التنازلي بدأ.. شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

المجلس القومي للمرأة يستعرض دور السينما في دعم القضايا المجتمعية

مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما اليابانية لإعداد كوادر مصرية في مجال التكنولوجيا المتقدمة

الوذمة الشحمية علامات تكشف الاضطراب الصامت لـ الليبوديما

علامات تكشف الاضطراب الصامت لـ الليبوديما
علامات تكشف الاضطراب الصامت لـ الليبوديما
علامات تكشف الاضطراب الصامت لـ الليبوديما

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بعد رفع كفائتهما
القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بعد رفع كفائتهما
القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بعد رفع كفائتهما

سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات
سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات
سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات

