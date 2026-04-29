22 يوماً قبل الكابوس.. هل تخسر إيران ثروة النفط للأبد؟
أصدقائي هاجموا الفيلم ومنتج طالبني برد العربون.. خيري بشارة يكشف أسرارا جديدة عن كابوريا
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال
عايزة تتجوز.. أخذ تعهد على عائلة فتاة حاولت الانتحار بحسن رعايتها
لبنان يشترط وقفا كاملا لإطلاق النار قبل أي مفاوضات مع إسرائيل
الأعلى للتخطيط الإسرائيلي يصدق على بناء 126 وحدة استيطانية في جنين بالضفة الغربية
وداعا للرجل اللطيف.. ترامب يهدد إيران مستخدما الذكاء الاصطناعي
إخماد حريق اندلع بشركة في الشيخ زايد.. وإجراء عمليات التبريد
ليلة لن تنسى.. ماذا قالت الصحافة العالمية عن ملحمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ؟
إسرائيل: فشل المفاوضات مع إيران يتبعه النظر في الخيار العسكري
2 مليار جنيه لكل شركة .. الحكومة تدعم القطاع السياحي
466 قرارا.. الوزراء يعتمد اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وداعا للرجل اللطيف.. ترامب يهدد إيران مستخدما الذكاء الاصطناعي

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

وجّه الرئيس الامريكي دونالد ترامب رسائل حادة إلى إيران، معلنًا ما وصفه بـ“نهاية مرحلة الرجل اللطيف”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى أدوات تكنولوجية متقدمة، من بينها الذكاء الاصطناعي، لتعزيز استراتيجيتها في مواجهة طهران.

 ويأتي هذا الخطاب في سياق توتر متصاعد بين البلدين، حيث لم تعد لغة الدبلوماسية التقليدية كافية لاحتواء الخلافات، ليحل محلها نهج أكثر صرامة يمزج بين الضغط السياسي والتفوق التكنولوجي.
 

وتشير تقارير إعلامية دولية إلى أن تصريحات ترامب لم تكن مجرد رسائل سياسية، بل حملت إشارات واضحة إلى إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات حساسة، تشمل المراقبة البحرية وتحليل البيانات الاستخباراتية، وصولًا إلى دعم إدارة العمليات العسكرية بدقة أكبر. 

ويعكس هذا التوجه انتقالًا تدريجيًا من أدوات الضغط التقليدية، مثل العقوبات الاقتصادية، إلى دمج التكنولوجيا المتقدمة في إدارة الصراع، بما يمنح واشنطن قدرة أكبر على تتبع التحركات الإيرانية، لا سيما في ممرات استراتيجية مثل مضيق هرمز.

 التصعيد الأمريكي لا ينفصل عن خلفية أوسع من التوتر، إذ تأتي هذه التطورات في ظل تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، واستمرار الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب تصاعد المواجهات غير المباشرة في المنطقة. 

وكانت وول ستريت جورنال كشفت في وقت سابق عن توجيهات من ترامب لمساعديه بالاستعداد لفرض أو توسيع حصار بحري على إيران، ما يعزز الانطباع بأن التصريحات الأخيرة تندرج ضمن استراتيجية تصعيد تدريجي تهدف إلى زيادة الضغط دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.

ويرى خبراء أن إدخال الذكاء الاصطناعي في هذا السياق يفتح الباب أمام أنماط جديدة من الصراع، حيث يمكن استخدامه في تحليل صور الأقمار الصناعية ورصد التحركات العسكرية بدقة متناهية، وتتبع السفن والأنشطة البحرية في الزمن الحقيقي، فضلًا عن دعم اتخاذ القرار العسكري وتنفيذ عمليات سيبرانية متقدمة.

 ويعكس ذلك توجهًا متناميًا داخل المؤسسات الأمريكية نحو ما يُعرف بحروب الجيل الجديد، التي تلعب فيها البيانات والخوارزميات دورًا حاسمًا في إدارة النزاعات.

في المقابل، يُتوقع أن تنظر إيران إلى هذه التصريحات باعتبارها تهديدًا مباشرًا، خاصة في ظل حساسيتها تجاه أي تحركات أمريكية في منطقة الخليج، وهو ما قد يدفعها إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والتكنولوجية أو تصعيد خطابها السياسي والعسكري.

 ويثير هذا المسار مخاوف متزايدة من اتساع رقعة التوتر، لا سيما إذا ترافق مع خطوات عملية مثل تشديد الحصار البحري أو تنفيذ عمليات سيبرانية، وهو ما قد ينعكس بدوره على استقرار أسواق الطاقة العالمية، نظرًا للأهمية الحيوية التي تمثلها المنطقة في إمدادات النفط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

صورة أرشيفية

حجب نتيجة طلاب المدارس غير المسددين للمصروفات الدراسية المتأخرة

العد التنازلي بدأ..شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

العد التنازلي بدأ.. شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

معلم الشرقية

حكاية معلم من الشرقية: استُبعد من الإعارة لفرط كفاءته ثم عاد ليصنع جيلاً من أعلام التعليم في قريته

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة أحذر وضعها في الإيرفراير.. هل الزواج بعد الأربعين فرصة أم مخاطره؟

الجواز بعد سن الأربعين

الجواز بعد الأربعين| فرصة تانية ولا مخاطرة؟.. خبيرة علن نفس تجيب

بالصور

سوء التغذية.. تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات

سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات
سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات
سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات

فستان أنيق.. عبير صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

محافظ الشرقية يُتابع حصاد وتوريد القمح ومشروع تسمين الماشيه بقرية حنا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

فيديو

سارة محجوب

سارة محجوب تطرح أولى أغانيها أسامحك ليه

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

قائد الجيش الثالث الميداني: مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إلينا لحماية الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

المزيد