وداعا للرجل اللطيف.. ترامب يهدد إيران مستخدما الذكاء الاصطناعي

وجّه الرئيس الامريكي دونالد ترامب رسائل حادة إلى إيران، معلنًا ما وصفه بـ“نهاية مرحلة الرجل اللطيف”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى أدوات تكنولوجية متقدمة، من بينها الذكاء الاصطناعي، لتعزيز استراتيجيتها في مواجهة طهران.

ويأتي هذا الخطاب في سياق توتر متصاعد بين البلدين، حيث لم تعد لغة الدبلوماسية التقليدية كافية لاحتواء الخلافات، ليحل محلها نهج أكثر صرامة يمزج بين الضغط السياسي والتفوق التكنولوجي.



وتشير تقارير إعلامية دولية إلى أن تصريحات ترامب لم تكن مجرد رسائل سياسية، بل حملت إشارات واضحة إلى إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات حساسة، تشمل المراقبة البحرية وتحليل البيانات الاستخباراتية، وصولًا إلى دعم إدارة العمليات العسكرية بدقة أكبر.

ويعكس هذا التوجه انتقالًا تدريجيًا من أدوات الضغط التقليدية، مثل العقوبات الاقتصادية، إلى دمج التكنولوجيا المتقدمة في إدارة الصراع، بما يمنح واشنطن قدرة أكبر على تتبع التحركات الإيرانية، لا سيما في ممرات استراتيجية مثل مضيق هرمز.

التصعيد الأمريكي لا ينفصل عن خلفية أوسع من التوتر، إذ تأتي هذه التطورات في ظل تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، واستمرار الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب تصاعد المواجهات غير المباشرة في المنطقة.

وكانت وول ستريت جورنال كشفت في وقت سابق عن توجيهات من ترامب لمساعديه بالاستعداد لفرض أو توسيع حصار بحري على إيران، ما يعزز الانطباع بأن التصريحات الأخيرة تندرج ضمن استراتيجية تصعيد تدريجي تهدف إلى زيادة الضغط دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.

ويرى خبراء أن إدخال الذكاء الاصطناعي في هذا السياق يفتح الباب أمام أنماط جديدة من الصراع، حيث يمكن استخدامه في تحليل صور الأقمار الصناعية ورصد التحركات العسكرية بدقة متناهية، وتتبع السفن والأنشطة البحرية في الزمن الحقيقي، فضلًا عن دعم اتخاذ القرار العسكري وتنفيذ عمليات سيبرانية متقدمة.

ويعكس ذلك توجهًا متناميًا داخل المؤسسات الأمريكية نحو ما يُعرف بحروب الجيل الجديد، التي تلعب فيها البيانات والخوارزميات دورًا حاسمًا في إدارة النزاعات.

في المقابل، يُتوقع أن تنظر إيران إلى هذه التصريحات باعتبارها تهديدًا مباشرًا، خاصة في ظل حساسيتها تجاه أي تحركات أمريكية في منطقة الخليج، وهو ما قد يدفعها إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والتكنولوجية أو تصعيد خطابها السياسي والعسكري.

ويثير هذا المسار مخاوف متزايدة من اتساع رقعة التوتر، لا سيما إذا ترافق مع خطوات عملية مثل تشديد الحصار البحري أو تنفيذ عمليات سيبرانية، وهو ما قد ينعكس بدوره على استقرار أسواق الطاقة العالمية، نظرًا للأهمية الحيوية التي تمثلها المنطقة في إمدادات النفط.