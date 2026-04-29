إسرائيل: فشل المفاوضات مع إيران يتبعه النظر في الخيار العسكري

صرح وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأن إسرائيل "تمنح المسار الدبلوماسي مع إيران فرصة، وإذا فشلت المفاوضات، فسنعيد النظر في الخيار العسكري".

وأضاف: سنرد على هجمات حزب الله بالطريقة التي نراها مناسبة. سننسحب من لبنان عندما تتشكل سلطة حكومية وعسكرية فعالة (لبنانية)، وسنعيد النظر في الخيار العسكري مع إيران إذا فشلت المفاوضات الأمريكية".

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن مسؤول أمني إيراني رفيع تحذيره من أن طهران قد ترد بـ“عمل عسكري غير مسبوق”، في حال أقدمت الولايات المتحدة على احتجاز سفن تقول إيران إنها مرتبطة بها.

وبحسب التصريحات المنسوبة للمسؤول، فإن أي تحرك أمريكي من هذا النوع سيُنظر إليه على أنه تصعيد مباشر، وقد يترتب عليه ردود وصفها بأنها “غير مسبوقة” في حال تنفيذه.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن حول ملفات أمنية وبحرية في المنطقة.