رابط نتيجة شهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. استعلم عنها الآن

أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية، رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية والتي من المقرر أن يتم اعتمادها رسميا خلال ساعات، بعد الانتهاء من جميع المراحل الفنية الخاصة بأعمال التصحيح والرصد والمراجعة.

ووفرت بوابة الأزهر الإلكترونية، رابط الاستعلام عن نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتائجهم ومعرفتها بسهولة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية والتي توفر رابط مباشر للاستعلام عن النتيجة.

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إعادة توزيع درجات نقطتين في مادتي النحو والفيزياء

ووجه الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، الشكر لطلاب الثانوية الأزهرية على التزامهم وانضباطهم، وما قدموه من صورة مشرّفة تعكس أخلاق الطالب الأزهري وقيمه.

وقال الشيخ عبد الغني، في بيان رسمي، إنه تم رصد ملاحظات طلاب الثانوية الأزهرية بشأن نقطتين في امتحاني النحو والفيزياء، ووفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، سيتم إعادة توزيع درجات هاتين النقطتين في نموذج الإجابة؛ حرصًا على تحقيق العدالة ومراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية انتظام سير امتحان مادة الفيزياء لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، الذي أُجري اليوم ، وسط أجواء مستقرة ومنظمة داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الغرفة - في بيان اليوم - أن الامتحانات سارت بصورة طبيعية، حيث جاءت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، وتنوعها بين الأسئلة المباشرة وتلك التي تقيس الفهم والتحليل.

وفي إطار المتابعة المستمرة لسير الامتحانات، تابع الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية، للاطمئنان على انتظام اللجان بمختلف المحافظات، والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.