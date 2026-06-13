قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باحثة بـ تكنولوجيا التغذية: استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم في عصير القصب يثير القلق الصحي
مواجهة قوية للفراعنة.. ما موقف مشاركة دوكو ودي بروين مع بلجيكا أمام مصر بالمونديال؟
البرلمان العربي يدين الحملات الإعلامية المضللة والمسيئة للإمارات وقطر
مدبولي: إنهاء مديونية الشركات الأجنبية رسالة ثقة في الاقتصاد المصري.. ولدينا بنية متطورة بقطاع الغاز تعزز مكانتنا الإقليمية
لمناقشة رسالة دكتوراة.. محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف
كأس العالم | دحان بيدا حكما لمباراة الأردن والنمسا.. وعلي رضا لمواجهة فرنسا والسنغال
التقلبات الحادة في أسعار النفط تثير عزوف المستثمرين عن أحد أكبر أسواق العالم
طفرة الذكاء الاصطناعي تدعم أسواق الأسهم العالمية في وجه أزمة مضيق هرمز
ارتفاع معدلات الرطوبة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الـ 24 ساعة المقبلة
أحمد موسى: الوزراء موجودون في الشارع لمتابعة جودة حياة المواطن
الحرس الثوري: لن نوقع الاتفاق مع أمريكا غدا.. وترامب يحاول توظيف الحدث للدعاية
محافظ الإسكندرية يؤكد على أهمية الاستمتاع بالبحر دون حجب للرؤية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رابط نتيجة شهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. استعلم عنها الآن

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
محمد شحتة

أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية، رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية والتي من المقرر أن يتم اعتمادها رسميا خلال ساعات، بعد الانتهاء من جميع المراحل الفنية الخاصة بأعمال التصحيح والرصد والمراجعة.

ووفرت بوابة الأزهر الإلكترونية، رابط الاستعلام عن نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتائجهم ومعرفتها بسهولة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية والتي توفر رابط مباشر للاستعلام عن النتيجة.

للاستعلام عن نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية اضغط هنا

 إعادة توزيع درجات نقطتين في مادتي النحو والفيزياء

ووجه الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، الشكر لطلاب الثانوية الأزهرية على التزامهم وانضباطهم، وما قدموه من صورة مشرّفة تعكس أخلاق الطالب الأزهري وقيمه.

وقال الشيخ عبد الغني، في بيان رسمي، إنه تم رصد ملاحظات طلاب الثانوية الأزهرية بشأن نقطتين في امتحاني النحو والفيزياء، ووفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، سيتم إعادة توزيع درجات هاتين النقطتين في نموذج الإجابة؛ حرصًا على تحقيق العدالة ومراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية انتظام سير امتحان مادة الفيزياء لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، الذي أُجري اليوم ، وسط أجواء مستقرة ومنظمة داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الغرفة - في بيان اليوم - أن الامتحانات سارت بصورة طبيعية، حيث جاءت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، وتنوعها بين الأسئلة المباشرة وتلك التي تقيس الفهم والتحليل.

وفي إطار المتابعة المستمرة لسير الامتحانات، تابع الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية، للاطمئنان على انتظام اللجان بمختلف المحافظات، والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

الإبتدائية الأزهرية الإعدادية الأزهرية نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية الاستعلام عن نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية المعاهد الأزهرية بوابة الأزهر الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

قانون التصالح على مخالفات البناء

خصم 50%.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء

أسعار الذهب

مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة .. أين يتجه المعدن الأصفر؟

أصحاب المعاشات

متى تنتهي أزمة أصحاب المعاشات؟..مطالب برلمانية بخطة إصلاح عاجلة

محمد صلاح

فيديو طريف لـ محمد صلاح يشعل السوشيال ميديا.. ماذا قال لمشجع مصري؟

ترشيحاتنا

ترامب

تقرير إيراني: لن يتم توقيع الاتفاق غداً وترامب يحاول عمداً التوقيع في عيد ميلاده

سويسرا وباكستان ترحبان بتقدم المحادثات بين واشنطن وطهران

سويسرا وباكستان ترحبان بتقدم المحادثات بين واشنطن وطهران

رئيسا الإمارات وموزمبيق يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك

رئيسا الإمارات وموزمبيق يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك

بالصور

دراسة تحذر: العمل من المنزل يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض خاصة لمن يعيشون بمفردهم

مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد

ناقوس خطر.. أحترس من تناول هذه الأنواع من الجبن تسبب الوفاة

مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر
مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر
مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر

بعد اكتشاف إضافته لعصير القصب.. طبيبة تكشف مخاطر ثاني أكسيد التيتانيوم وتطالب بحظرها

مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها

لطلاب الثانوية العامة.. احترس من ارتكاب هذه الأفعال بعد انتهاء الامتحان

القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة

فيديو

من عزاء والد مصطفى العوضي

بحضور خالد زكي .. بدء عزاء والد المنتج مصطفى العوضي في الشيخ زايد

الشهيد مجند هشام محمد حزين

حكاية بطل| قصة استشهاد المجند هشام محمد حزين.. فيديو

بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية

أزمات للحكام واعتراضات على الملاعب ومنتخبات تشكو الطقس.. سلسلة أزمات كأس العالم أمريكا 2026

خطورة عصير القصب

مغشوش.. حملة رقابية تكشف مفاجأة صادمة داخل محل عصير قصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد