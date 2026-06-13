الغرفة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية.. أسئلة الفيزياء راعت الفروق الفردية وجمعت بين قياس الفهم والتحليل

أكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية انتظام سير امتحان مادة الفيزياء لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، الذي أُجري اليوم السبت، وسط أجواء مستقرة ومنظمة داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الغرفة أن الامتحانات سارت بصورة طبيعية، حيث جاءت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، وتنوعها بين الأسئلة المباشرة وتلك التي تقيس الفهم والتحليل.

وفي إطار المتابعة المستمرة لسير الامتحانات، تابع فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية، للاطمئنان على انتظام اللجان بمختلف المحافظات، والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

كما أجرى أ.د/ أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جولة ميدانية لمتابعة عدد من اللجان بمنطقة الشرقية الأزهرية، للوقوف على انتظام العمل داخل اللجان والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، فيما تابع عصام القاضي، رئيس قطاع مدن البعوث، أعمال الامتحانات من خلال المرور على عدد من اللجان بمنطقة القاهرة الأزهرية.

وأشار التقرير إلى تعامل اللجان وغرف المتابعة مع عدد من الحالات المرضية الطارئة بين الطلاب، حيث تم تسجيل 7 حالات مرضية وإغماء، جرى التعامل معها فورًا وتقديم الرعاية اللازمة لها، بما يضمن سلامة الطلاب واستقرار سير الامتحانات.

وحرص قطاع المعاهد الأزهرية، على نعي داليا يوسف، عضو لجنة مصر الجديدة العسكرية، التي وافتها المنية مساء الخميس الماضي، معربًا عن خالص التعازي والمواساة لأسرتها وذويها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وأكدت غرفة العمليات المركزية استمرار التنسيق المباشر مع المناطق الأزهرية وغرف المتابعة الفرعية، ورصد الموقف الامتحاني أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تطرأ، بما يضمن انتظام أعمال الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.

واختتمت الغرفة تقريرها بالتأكيد على مواصلة المتابعات الميدانية والإلكترونية طوال فترة الامتحانات، وتوفير جميع سبل الدعم والرعاية للطلاب، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء مستقرة ومنظمة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.