دار الإفتاء تستطلع غرة شهر المحرم وتحدد موعد رأس السنة الهجرية الجديدة .. بعد غد الاثنين

تحدد دار الإفتاء المصرية، موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1448 هـ وغرة شهر المحرم لعام 1448هـ، وذلك بعد غروب شمس بعد غد الاثنين الموافق 15 من شهر يونيو الجاري 2026م، بينما تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448هـ هو يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.

متى موعد رأس السنة الهجرية الجديدة؟

وفي حال ثبوت رؤية هلال شهر المحرم بالعين المجردة، يكون يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 هو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1448هـ، أما إذا لم تثبت رؤية الهلال، فيكون يوم الثلاثاء 16 يونيو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1447 هـ، على أن تكون غرة شهر المحرم وبداية السنة الهجرية الجديدة يوم الأربعاء 17 يونيو 2026.

موعد رأس السنة الهجرية الجديدة فلكيا

بحسب الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يكون أن موعد غرة شهر المحرم، وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448هـ هو يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، ويكون يوم الاثنين 29 ذي الحجة الموافق 15 يونيو هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية.

الثلاثاء 16 يونيو 2026 رأس السنة الهجرية

وأكد مركز الفلك الدولي، أن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر المحرم 1448هـ يوم الإثنين 15 يونيو 2026م، ورؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب آسيا ومعظم أفريقيا وأوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة من غرب أفريقيا وجنوب غرب أوروبا ومعظم الأمريكيتين، وحيث إن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي يوم الإثنين، فمن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 16 يونيو غرة شهر محرم في غالبية دول العالم الإسلامي.

دعاء العام الهجري الجديد 1448

اللهم في بداية هذه السنة الهجرية الجديدة نسألك فرجًا لجميع همومنا، وتحقيقًا لآمالنا، واستجابة لجميع دعواتنا، وشفاءً لمرضانا، ورحمةً لموتانا.

اللهم اغفر لي ذنوبًا فعلتها في عام مضى، وأصلح نفسي، واسترني، وأكرمني في العام الجديد، واجعله بداية هداية ونور وسرور وفرج، يا رب العالمين.

عام مضى وانقضى بأفراحه وأحزانه، بأرباحه وخسائره، براحته وتعبه، بآماله وآلامه، ليس لنا فيه إلا ما زرعنا لنحصده غدًا بإذن الله خيرًا.

اللهم اجعل يومنا خيرًا من أمسنا، وغدنا خيرًا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها.

اللهم أرح كل قلب لا يعلم بحاله إلا أنت، وأبعد عنا جميعًا الهم والضيق والشقاء.

اللهم مع بداية السنة الهجرية الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي، لا يمسهما الحزن ولا الضرر.

اللهم في هذه السنة الهجرية الجديدة أفرح قلوبنا، واغسل أحزاننا وهمومنا، واغفر ذنوبنا وخطايانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم ما قسمت في هذه السنة من خير وبركة وسعادة وسعة رزق واستجابة دعاء، فاجعل لنا ووالدينا منه أوفر الحظ.

اللهم اجعله عام خير وبركة، اجعله بداية الإنجاز وتحقيق الأهداف، وتجاوز الناس المحبطة والسيئة، وانظر للأمام نظرة انتصار.

إجازة رأس السنة الهجرية

أعلن وزير العمل حسن رداد، أن يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 يُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2025، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ، وذلك بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق للأول من شهر المحرم لعام 1448 هـ، طبقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من جانب السلطة المختصة.

ويأتي ذلك تماشيًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجازة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وأوضح الوزير أن الوزارة أصدرت الكتاب الدوري رقم (16) لسنة 2026 بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص هذه الإجازة، مع التأكيد على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل، في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل.

وأكد وزير العمل أن إصدار الكتاب الدوري يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة، وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل، مع مراعاة مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، وضمان استمرار الأعمال والخدمات الحيوية وفقًا لما تقتضيه طبيعة العمل.