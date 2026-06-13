دعاء رأس السنة الهجرية 1448.. أفضل الأدعية المستجابة لاستقبال العام الهجري الجديد

أيام معدودة ونستقبل رأس السنة الهجرية 1448 حيث يحرص المسلمون على استقبال العام الهجري الجديد بالدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله تعالى، راجين أن يكون عامًا مليئًا بالخير والبركة والتوفيق، ويبحث عدد كبير من الناس عن دعاء رأس السنة الهجرية وأدعية استقبال العام الهجري الجديد ودعاء بداية السنة الجديدة، لما للدعاء من أثر عظيم في بث الأمل وتجديد العهد مع الله تعالى وافتتاح العام بالطاعات والأعمال الصالحة.

موعد رأس السنة الهجرية 2026

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر محرم لإعلان موعد رأس السنة الهجرية 1448 وذلك يوم 29 من شهر ذي الحجة والموافق يوم الإثنين 15 يونيو.

ويرغب كثيرون في معرفة موعد رأس السنة الهجرية ووفقا للحسابات الفلكية يوافق يوم الثلاثاء 16 يونيو أول أيام شهر محرم 1448 هــ وذلك إذا جاء شهر ذو الحجة غير مكتمل 29 يومًا.

أما إذا لم تثبت رؤية هلال شهر المحرم يوم 29 ذو الحجة، وجاء شهر ذو الحجة مكتملا 30 يومًا، فإنه بناءً على ذلك يكون يوم الثلاثاء 16 يونيو هو المتمم لشهر ذي الحجة ويأتي أول أيام رأس السنة الهجرية وشهر المحرم الأربعاء 17 يونيو.

أدعية استقبال العام الهجري الجديد

اللهم إني أسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء.

اللهم إني أسألك صحة في إيمان, وإيمانًا في حسن خلق, ونجاحًا يتبعه فلاح, ورحمة منك، وعافية منك، ومغفرة منك ورضوانًا.

اللهم إني أسألك الصحة والعفة، وحسن الخلق، والرضاء بالقدر.

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي, ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها, إن ربي على صراط مستقيم.

اغفر لنا ذنوب السنوات الماضية، واجعل كتابنا في العام الجديد مليء بالحسنات الطاهرة، -يا الله أدخلنا في العام الجديد وأنت راض عنا، وبدل لنا في العام الهموم إلى أفراح.

حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكّلت، وهو ربّ العرش العظيم.. آمنا به كلٌّ من عند ربنا، وما يذّكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهبّ لنا من لدنك رحمةً، إنك أنت الوهاب.

اللهم إني أسألك الصحة والعفة وحسن الخلق والرضاء بالقدر، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي, ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها, إن ربي على صراط مستقيم.

اللهم إنك تسمع كلامي, وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي, ولا يخفي عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير, والمستغيث المستجير, والوجل المشفق المقر المعترف إليك بذنبه، أسألك مسألة المسكين, وأبتهَلْ إليك ابتهال المذنب الذليل, وأدعوك دعاء الخائف الضرير, دعاء من خضعت لك رقبته, وذلّ لك جسمه, ورَغِم لك أنفه.

يا رب نسألك أن تسير أقدارنا في هذا العام الجديد إلى ما تحبه وترضاه، اجعله عام غفران الذنوب وتحقيق الأمنيات وأصلح فيه أمر ديننا ودنيانا".

اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة، بعد جرأتي عليك، فاغفر لي وتب علي، وتولني برحمتك.

أستودعك نفسي وأهلي ومن أحببت في ودائعك يا من لا تضيع عنده الودائع، واحفظهم لي من كل شر وارزقهم الفرحة والسعادة في هذا العام الجديد.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً، كما حملته على الذين من قبلنا.. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم اغفر لنا نهاية العام واكتب لنا بداية سنة جديدة مشرقة، وخفف علينا بشرف رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم.

اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية كل مصاعبك وتعبك وحزنك وكربك، اللهم اجعل العام الجديد عام الفرح والسعادة والخير يا رب العالمين.

اللهم اجعل هذا العام أفضل مما مضى، وارحم موتانا وبارك لنا في الأحياء يا رب العالمين.

دعاء رأس السنة الهجرية 1448

اللهم تقبل توبتي واغفر لي ما تقدم من ذنب، اللهم أعني على حسن الطاعة وارزقني حسن الخاتمة.

اللهم إني أستودعك العام الذي مر من عمري بأن تغفر لي كل ذنوبي، وأجعل العام الجديد أجمل منه.

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبًا غير بعيد ويا شاهدًا غير غائب ويا غالبًا غير مغلوب صلِ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأميّ وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور، اللهم إني أصبحت على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم عليه السلام، حنيفًا مسلمًا ومما كان من المشركين، اللهم يا رب العالمين افتح على الطلاب فتوح العارفين بك، اللهم رب العالمين نجح مقصودهم، اللهم سلي قلوبهم.



دعاء أول يوم في السنة الجديدة

- اللهم و املأ قلوبنا تعظيما لشعائرك وشهودك، تعظيما تنفتح لنا به خزائن عطائك وجودك: وأفِضْ علينا من أنوار قولك: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ما نستأهل به نَيْل أنوار قولك: (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) .

اللهم أحيينا مستورين، و امتنا مستورين، و ابعثنا مستورين، و أكرمنا بلقائك مستورين، اللّهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين.

اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو كريم فاعف عنا ،اللهم لا تسقطنا من عينك ولا تجعلنا شواغل خلقك، وثبتنا على ما فطرتنا وأقمنا حيث ترضى بمنك وعفوك يالله.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد و على آله وصحبه وسلم

اللهم أن ترفع ذكري، وتيسر أمري، وتحقق حلمي، وتحصن فرجي، وتغفر ذنبي يا مجيب الدعاء.