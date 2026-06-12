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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رأس السنة الهجرية 1448.. البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر المحرم

هلال محرم
هلال محرم
إسلام خالد

كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد غرة شهر المحرم لعام 1448 هجريًا، وبداية السنة الهجرية الجديدة، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمناسبات الدينية والتقويم الهجري.

وأظهرت الحسابات الفلكية أن يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026 سيكون المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا، ليكتمل الشهر في 29 يومًا وفقًا للحسابات الفلكية المعتمدة، على أن تكون غرة شهر المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448 هجريًا يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026.

ويترقب المسلمون في مصر والعالم الإسلامي حلول العام الهجري الجديد، الذي يمثل ذكرى الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وهي المناسبة التي شكلت نقطة تحول مهمة في التاريخ الإسلامي، واعتمدها المسلمون بداية للتقويم الهجري الذي يتم العمل به في العديد من الدول والمؤسسات الإسلامية.

وتعتمد الحسابات الفلكية الخاصة ببداية الأشهر الهجرية على الدراسات الدقيقة لحركة القمر ومواقعه الفلكية، حيث يقوم المتخصصون برصد ولادة الهلال وتحديد إمكانية رؤيته وفق معايير علمية دقيقة، فيما تبقى الرؤية الشرعية للهلال والإعلان الرسمي لبداية الشهر من اختصاص الجهات الدينية المختصة.

ويعد شهر المحرم أحد الأشهر الحرم الأربعة التي خصها الإسلام بمكانة عظيمة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، حيث تحظى هذه الأشهر بخصوصية دينية لدى المسلمين.

 كما يحتل شهر المحرم مكانة خاصة باعتباره أول شهور السنة الهجرية، ويشهد العديد من المناسبات الدينية التي يحرص المسلمون على إحيائها.

ويأتي الإعلان عن موعد بداية السنة الهجرية الجديدة بالتزامن مع استعداد العديد من المؤسسات والهيئات لوضع جداول العمل والإجازات المرتبطة بالمناسبات الدينية، حيث تعد ذكرى رأس السنة الهجرية من المناسبات المهمة التي تحظى باهتمام واسع في مختلف الدول الإسلامية.

ويحرص المواطنون سنويًا على متابعة البيانات الصادرة عن الجهات المختصة لمعرفة موعد بداية العام الهجري الجديد، خاصة مع ارتباطه بالعديد من الجوانب الدينية والاجتماعية، فضلاً عن كونه مناسبة يستحضر خلالها المسلمون الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة وما حملته من قيم الصبر والتضحية والعمل من أجل تحقيق الأهداف.

وبحسب الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن الثلاثاء 16 يونيو 2026 سيكون أول أيام شهر المحرم لعام 1448 هجريًا وأول أيام السنة الهجرية الجديدة، بينما يكون يوم الاثنين 15 يونيو 2026 هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا.

شهر المحرم موعد غرة شهر المحرم رأس السنة الهجرية 1448 رأس السنة الهجرية

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