متى تبدأ السنة الهجرية 1448 وموعد تاسوعاء وعاشوراء؟.. باقي 60 ساعة

لاشك أن الكثيرين الآن يبحثون عن متى تبدأ السنة الهجرية 1448 وموعد تاسوعاء وعاشوراء؟ حيث لم يتبق من شهر ذي الحجة الهجري سوى أقل القليل، فها هو يستعد لوداعنا ليضعنا على عتبة عام هجري جديد، فنشهد اليوم السابع والعشرين من ذي الحجة 1447 هـ، ومن ثم فالجميع يهتم بمعرفة متى تبدأ السنة الهجرية 1448 وموعد تاسوعاء وعاشوراء ؟، لأنها قد تحمل معها حالاً جديدًا وقدرًا أجمل وقد تأتينا بأحلامنا الضائعة جميعًا، وقد تكون بداية جديدة، فضلاً عن أنها يوم إجازة رسمية من العمل، وهناك أسباب أخرى كثيرة تجعلنا نبحث عن متى تبدأ السنة الهجرية 1448 وموعد تاسوعاء وعاشوراء.

متى تبدأ السنة الهجرية 1448

تحدد دار الإفتاء المصرية متى تبدأ السنة الهجرية 1448 ، من خلال استطلاع هلال شهر المحرم وهو أول شهور العام الهجري الجديد 1448، وذلك بعد غروب شمس بعد غد الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1447، و15 يونيو 2026 م، للتحقق مما إذا كان شهر ذي الحجة الهجري 29 يومًا.

وحينها يكون الاثنين 15 يونيو 2026 هو آخر أيام العام الهجري 1447، ويوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 هو أول أيام شهر المحرم وبداية السنة الجديدة.

أما إذا لم تثبت رؤية الهلال، فيكون الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي الحجة الهجري 1447 هـ، ويكون يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026 هو غرة شهر المحرم أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448هـ.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها تحديد متى رأس السنة الهجرية الجديدة 1448، وبداية الشهور الهجرية كافة من خلال استطلاعها هلال الشهر الهجري، عن طريق لجانها الشرعية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

موعد رأس السنة الهجرية

ورد بحسب الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن موعد غرة شهر المحرم، وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448 هو يوم الثلاثاء 16 يونيو وهو أول أيام شهر محرم 1448 هـ، حيث من المتوقع فلكيًا أن يأتي شهر ذو الحجة غير مكتمل ليكون 29 يومًا.

وإذا لم تثبت الرؤية يوم 29 ذو الحجة خلال استطلاع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم، فإن شهر ذو الحجة يكون مكتملا 30 يومًا، وعليه يكون يوم الثلاثاء 16 يونيو هو المتمم لشهر ذي الحجة، ويكون موعد رأس السنة الهجرية 2026 وأول أيام شهر المحرم هو يوم الأربعاء 17 يونيو.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة، وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويلاحظ كذلك وجود فترة زمنية لمكوث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم «يوم الرؤية» في بعض الدول العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكوث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448

ورد بحسب أجندة العطلات الرسمية، أن إجازة رأس السنة الهجرية 1448 أول إجازة رسمية في شهر يونيو الجاري، توافق يوم الخميس القادم الموافق 18 من الشهر الجاري.

وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء، عن اعتبار يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

ويشمل القرار العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاعين العام وقطاع الأعمال العام، وفقًا للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل الجهات المختصة.

موعد تاسوعاء وعاشوراء

ويتم تحديد موعد تاسوعاء وعاشوراء بناءً على استطلاع هلال شهر المحرم لعام 1448 هـ، بعد غروب شمس بعد غد الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1447، و15 يونيو 2026 م.

ويعد تاسوعاء هو اليوم التاسع من شهر المحرم الهجري، فيما أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم الهجري، لذا يعتمد موعده على استطلاع هلال الشهر الهجري وتحديد بدايته وأول أيامه.