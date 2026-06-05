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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رأس السنة الهجرية 1448.. موعد استطلاع هلال شهر المحرم

رأس السنة الهجرية
رأس السنة الهجرية
أحمد سعيد

يستقبل المسلمون خلال أيام قليلة رأس السنة الهجرية الجديدة لعام 1448 هـ، حيث يبدأ شهر المحرم أحد الأشهر الحرم كبداية لعام هجري جديد والذي يعد بمثابة إحياء ذكرى الهجرة النبوية المشرفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، لذا يبحث كثيرون عن موعد غرة شهر المحرم وتاريخ إجازة رأس السنة الهجرية، للتقرب إلى الله بالطاعات ومعرفة مواقيت التقويم الهجري الرسمي وفي السطور التالية نتعرف على موعد استقبال هلال شهر المحرم.

موعد استطلاع هلال شهر المحرم
 

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر محرم لإعلان موعد رأس السنة الهجرية 1448 وذلك يوم 29 من شهر ذي الحجة والموافق يوم الإثنين 15 يونيو.

ويرغب كثيرون في معرفة موعد رأس السنة الهجرية ووفقا للحسابات الفلكية يوافق يوم الثلاثاء 16 يونيو أول أيام شهر محرم 1448 ه وذلك إذا جاء شهر ذو الحجة غير مكتمل 29 يومًا.

أما إذا استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم ولم تثبت الرؤية يوم 29 ذو الحجة، وجاء شهر ذو الحجة كاملاً 30 يومًا، فإن يوم الثلاثاء 16 يونيو هو المتمم لشهر ذي الحجة ويأتي أول أيام شهر المحرم الأربعاء 17 يونيو. 

دعاء رأس السنة الهجرية

وعند ترديد دعاء رأس السنة الهجرية، يستحب أن نقول ونردد ونكثر من هذه الكلمات الجميلة في رأس السنة الهجرية، والتي منها ما يلي:

1- «اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي».

2- «اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ».

3- «اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا».

4- «اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا».

5- «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ».

أدعية استقبال العام الهجري

اللهم في بداية هذه السنة الهجرية الجديدة نسألك فرجًا لجميع همومنا، وتحقيقًا لآمالنا، واستجابة لجميع دعواتنا، وشفاءً لمرضانا، ورحمةً لموتانا.

اللهم اغفر لي ذنوبًا فعلتها في عام مضى، وأصلح نفسي، واسترني، وأكرمني في العام الجديد، واجعله بداية هداية ونور وسرور وفرج، يا رب العالمين.

عام مضى وانقضى بأفراحه وأحزانه، بأرباحه وخسائره، براحته وتعبه، بآماله وآلامه، ليس لنا فيه إلا ما زرعنا لنحصده غدًا بإذن الله خيرًا.

اللهم اجعل يومنا خيرًا من أمسنا، وغدنا خيرًا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها.

اللهم أرح كل قلب لا يعلم بحاله إلا أنت، وأبعد عنا جميعًا الهم والضيق والشقاء.

اللهم مع بداية السنة الهجرية الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي، لا يمسهما الحزن ولا الضرر.

اللهم في هذه السنة الهجرية الجديدة أفرح قلوبنا، واغسل أحزاننا وهمومنا، واغفر ذنوبنا وخطايانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم ما قسمت في هذه السنة من خير وبركة وسعادة وسعة رزق واستجابة دعاء، فاجعل لنا ووالدينا منه أوفر الحظ.

اللهم اجعله عام خير وبركة، اجعله بداية الإنجاز وتحقيق الأهداف، وتجاوز الناس المحبطة والسيئة، وانظر للأمام نظرة انتصار.

موعد استطلاع هلال شهر المحرم استطلاع هلال شهر المحرم رأس السنة الهجرية الأشهر الحرم شهر المحرم دعاء رأس السنة الهجرية

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