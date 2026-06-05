قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة إنبي والمصري في نهائي كأس عاصمة مصر
قبل مد وقفها | نسبة ضريبة الأطيان الزراعية.. وماذا يعني قرار الحكومة الجديد؟
احمد ربنا.. ياسمين عز توجه رسالة للرجل السنجل
بعد تغيبه عن منزله .. التضامن تعيد طفلا إلى أسرته في قنا
رسميا الآن.. سعر الدولار بعد التراجع في البنوك
بوتين: أوكرانيا ارتكبت خطأً بجعل محادثات السلام علنية
حماس: وفد قيادي برئاسة خليل الحية يصل القاهرة لبدء جولة مفاوضات جديدة
ما حكم ترك صلاة الجمعة دون عذر؟.. دار الإفتاء تحذر
مشهد فاجأ الجميع.. ما سبب الكدمة الحمراء على وجه الأمير أندرو؟
انخفاض جديد.. الذهب يتراجع 35 جنيها في تعاملات مساء اليوم
النيابة الفرنسية تحقق في شبهات تعذيب وجرائم حرب إسرائيلية بحق ناشطي أسطول الحرية
النصر ينافس الهلال على موهبة برشلونة في الميركاتو الصيفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

متى رأس السنة الهجرية؟.. موعد أول يوم في شهر محرم وأدعية استقبال العام الهجري

رأس السنة الهجرية الجديدة
رأس السنة الهجرية الجديدة
أحمد سعيد

مع اقتراب نهاية شهر ذي الحجة يبحث كثيرون عن موعد رأس السنة الهجرية 1448 ، وموعد أول يوم من شهر محرم، أحد الأشهر الحرم التي عظّمها الله تعالى، حيث يرغب عدد كبير من المسلمين في معرفة متى رأس السنة الهجرية، وفضل شهر محرم، والأعمال المستحبة في بداية العام الهجري الجديد والأدعية المستجابة، وفي السطور التالية نعرض موعد السنة الهجرية الجديدة 2026.

متى رأس السنة الهجرية 1448؟

يوافق رأس السنة الهجرية أول يوم من شهر محرم 1448 ه، وسوف تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر محرم لإعلان موعد رأس السنة الهجرية 1448.

يرغب الكثير في معرفة موعد رأس السنة الهجرية ووفقا للحسابات الفلكية يوافق يوم الثلاثاء 16 يونيو أول أيام شهر محرم 1448 ه وذلك إذا جاء شهر ذو الحجة غير مكتمل 29 يومًا.

وأما إذا استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم ولم تثبت الرؤية يوم 29 ذو الحجة، وجاء شهر ذو الحجة كاملاً 30 يومًا، فإن أول أيام شهر المحرم سوف يوافق الأربعاء 17 يونيو.  

فضل شهر محرم

يعد شهر محرم من الأشهر الحرم التي خصها الله تعالى بمكانة عظيمة، ويستحب فيه الإكثار من الطاعات والعبادات، ومن أبرزها الصيام والذكر والدعاء.

أفضل الأعمال لاستقبال العام الهجري الجديد

يبحث عدد كبير من المسلمين عن موعد رأس السنة الهجرية 1448 لاستقبال شهر المحرم بأفضل الطاعات ومن أفضل العبادات التي تقرب العبد من خالقه:

  • التوبة الصادقة إلى الله.
  • الإكثار من الاستغفار.
  • صلة الأرحام.
  • المحافظة على الصلوات.
  • الإكثار من الذكر والدعاء.
  • وضع أهداف إيمانية وأخلاقية للعام الجديد.

دعاء رأس السنة الهجرية

وعند ترديد دعاء رأس السنة الهجرية، يستحب أن نقول ونردد ونكثر من هذه الكلمات الجميلة في رأس السنة الهجرية، والتي منها ما يلي:

1- «اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي».

2- «اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ».

3- «اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا».

4- «اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا».

5- «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ».

أدعية استقبال العام الهجري

اللهم في بداية هذه السنة الهجرية الجديدة نسألك فرجًا لجميع همومنا، وتحقيقًا لآمالنا، واستجابة لجميع دعواتنا، وشفاءً لمرضانا، ورحمةً لموتانا.

اللهم اغفر لي ذنوبًا فعلتها في عام مضى، وأصلح نفسي، واسترني، وأكرمني في العام الجديد، واجعله بداية هداية ونور وسرور وفرج، يا رب العالمين.

عام مضى وانقضى بأفراحه وأحزانه، بأرباحه وخسائره، براحته وتعبه، بآماله وآلامه، ليس لنا فيه إلا ما زرعنا لنحصده غدًا بإذن الله خيرًا.

اللهم اجعل يومنا خيرًا من أمسنا، وغدنا خيرًا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها.

اللهم أرح كل قلب لا يعلم بحاله إلا أنت، وأبعد عنا جميعًا الهم والضيق والشقاء.

اللهم مع بداية السنة الهجرية الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي، لا يمسهما الحزن ولا الضرر.

اللهم في هذه السنة الهجرية الجديدة أفرح قلوبنا، واغسل أحزاننا وهمومنا، واغفر ذنوبنا وخطايانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم ما قسمت في هذه السنة من خير وبركة وسعادة وسعة رزق واستجابة دعاء، فاجعل لنا ووالدينا منه أوفر الحظ.

اللهم اجعله عام خير وبركة، اجعله بداية الإنجاز وتحقيق الأهداف، وتجاوز الناس المحبطة والسيئة، وانظر للأمام نظرة انتصار.

رأس السنة الهجرية رأس السنة الهجرية 1448 شهر ذي الحجة ذي الحجة شهر محرم الأشهر الحرم موعد أول يوم من شهر محرم متى رأس السنة الهجرية السنة الهجرية فضل شهر محرم بداية العام الهجري الجديد العام الهجري الجديد موعد السنة الهجرية الجديدة موعد السنة الهجرية الجديدة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

امتحانات

مصدر بتعليم الجيزة: إعلان نتيجة صفوف النقل خلال ساعات وإتاحتها على موقع المديرية

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

وزير الصناعة

مصر تستهدف 100 مليار دولار صادرات صناعية وتعمّق التصنيع المحلي ضمن استراتيجية 2030

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

توطين تكنولوجيا إشارات السكة الحديد.. تعاون استثماري مع شركة بريطانية لتعزيز التصنيع والتصدير

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

الاستثمار: مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وموقعًا استراتيجيًا يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير

بالصور

أرخص 5 سيارات زيرو مناسبة للبنات والسيدات.. صور

سيارات البنات والسيدات
سيارات البنات والسيدات
سيارات البنات والسيدات

مشروب منعش للصيف.. طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع
طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع
طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

لماذا يتم تجاهل اضطراب ADHD لدى الفتيات؟.. تعرف على الأسباب والأعراض الخفية

أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد
أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد
أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد

فستان كاجوال.. إنجي المقدم تبهر متابعيها

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

فيديو

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد