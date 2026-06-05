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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 بعد قرار الحكومة

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 بعد قرار الحكومة
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 بعد قرار الحكومة
عبد العزيز جمال

بعد استئناف العمل في القطاعين العام والخاص في الأول من يونيو عقب عطلة عيد الأضحى التي امتدت من الثلاثاء 26 مايو وحتى الأحد 31 مايو، تبرز موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 كأول إجازة رسمية منتظرة ضمن التقويم المتبقي لشهر يونيو، حيث يترقب العاملون الإعلان الرسمي بشأنها.

ويأتي تحديد موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 في وقت يتطلع فيه الملايين من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص إلى هذه العطلة الدينية، خاصة بعد تطبيق قرار ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، مما يتيح الاستفادة من عطلات متصلة لعدة أيام.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 رسميًا

وفقًا لخريطة الإجازات جاء موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 ليوافق يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، لتكون أول عطلة رسمية يحصل عليها الموظفون بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه الإجازة ضمن الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر خلال شهر يونيو 2026.

أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى 2026

بحسب الأجندة الرسمية للإجازات، فإن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 يصادف يوم الأربعاء 17 يونيو، لتكون بهذا أول عطلة رسمية بعد عيد الأضحى. 

كما تأتي إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، وهي ثاني الإجازات الرسمية خلال الشهر نفسه، مما يجعل يونيو من أكثر الأشهر التي تشهد مناسبات وعطلات رسمية.

هل يتم ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية؟

في حال صدور قرار بترحيل موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 من يوم الأربعاء إلى يوم الخميس، سيتمكن العاملون من الحصول على عطلة متصلة لمدة 3 أيام متتالية تشمل:

  • الخميس: إجازة رأس السنة الهجرية (مرحلة).
  • الجمعة: العطلة الأسبوعية الرسمية.
  • السبت: العطلة الأسبوعية الرسمية.

وينطبق الأمر ذاته على إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، حال اتخاذ قرار بترحيلها إلى نهاية الأسبوع، وذلك وفق السياسة التي تتبعها الحكومة خلال السنوات الأخيرة لتنظيم الإجازات الرسمية.

انتظار القرار الرسمي

حتى الآن لم يصدر قرار بشأن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 وإجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، سواء بالإبقاء على موعديهما الأصليين أو ترحيلهما إلى يوم الخميس، على أن يتم الإعلان الرسمي عن القرار في وقت لاحق، ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال الأيام المقبلة.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

جاءت قائمة الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2026 للعاملين في كافة قطاعات الدولة الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص كالتالي:

  • الأربعاء 17 يونيو 2026: إجازة رأس السنة الهجرية.
  • الثلاثاء 30 يونيو 2026: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.
  • الخميس 23 يوليو 2026: إجازة عيد ثورة 23 يوليو.
  • الأربعاء 26 أغسطس 2026: إجازة المولد النبوي الشريف.
  • الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).

أهمية ترحيل الإجازات الرسمية

تسهم سياسة ترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع في منح العاملين فرصة للاستفادة من عطلات أطول، كما تساعد على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير بقرارات الحكومة المتعلقة بـ موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 وغيرها من الإجازات الرسمية كل عام.

نصائح للموظفين قبل الإجازة

متابعة القرارات الرسمية: تابع البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء لمعرفة القرار النهائي بشأن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026.

تنظيم العمل مسبقًا: قم بإنهاء المهام العاجلة قبل الإجازة لتجنب تراكم العمل.

التواصل مع الجهة الإدارية: استفسر من جهة عملك عن آلية تطبيق الإجازة.

التخطيط للعطلة: استغل الإجازة في الاسترخاء أو السفر أو صلة الرحم.

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