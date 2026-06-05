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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد إجازة راس السنة الهجرية

موعد إجازة راس السنه الهجريه
موعد إجازة راس السنه الهجريه
محمد غالي

يبحث الموظفون في القطاعين العام والخاص مواعيد أقرب الإجازات الرسمية المقبلة وهي إجازة رأس السنة الهجرية، وذلك خلال شهر يونيو، والذي يشهد عددا من العطلات الأسبوعية إلى جانب مناسبات دينية ووطنية.

ووفقا لأجندة العطلات الرسمية في مصر، تعد إجازة رأس السنة الهجرية أول عطلة رسمية قادمة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، يليها عدد من المناسبات المهمة خلال النصف الثاني من العام.

موعد إجازة راس السنه الهجريه

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026

من المتوقع أن توافق إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، على أن يتم الإعلان الرسمي من مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، سواء بتثبيت الموعد أو تعديله بالترحيل أو التقديم وفقا لما تقرره الجهات المختصة.

وتعد رأس السنة الهجرية مناسبة دينية مهمة لدى المسلمين في مختلف دول العالم، حيث تجسد بداية العام الهجري الجديد وتاريخ الهجرة النبوية الشريفة.

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

وبعدها بأيام قليلة، يحصل العاملون على إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي توافق الثلاثاء 30 يونيو 2026، وهي من أبرز المناسبات الوطنية في مصر التي يتم الاحتفال بها سنويا.

موعد إجازة راس السنه الهجريه

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تتضمن قائمة العطلات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري ما يلي:

الأربعاء 17 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية.
الثلاثاء 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.
الخميس 23 يوليو: إجازة عيد ثورة 23 يوليو.
الأربعاء 26 أغسطس: إجازة المولد النبوي الشريف.
الثلاثاء 6 أكتوبر: إجازة عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر.

موعد إجازة راس السنه الهجريه

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026

الأربعاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد.
الخميس 29 يناير: ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
من الخميس 19 مارس حتى الإثنين 23 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك.
الإثنين 13 أبريل: شم النسيم.
السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.
الخميس 7 مايو: عيد العمال.
الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك.
من الأربعاء 27 مايو حتى الأحد 31 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك.
الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية.
الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.
الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو.
الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.
الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر.

ومع استمرار العام، يواصل المواطنون متابعة الإجازات الرسمية سواء الدينية أو الوطنية، والتي تمثل فرصا للراحة والتنظيم الأسري والسفر، إلى جانب كونها مناسبات للاحتفال بالرموز الدينية والتاريخية للدولة.

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