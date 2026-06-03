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ننشر تفاصيل البرنامج العلاجي المطبق بالمدارس على تلاميذ الابتدائي الضعاف "في الأجازة"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ننشر تفاصيل البرنامج العلاجي المطبق بالمدارس على تلاميذ الابتدائي الضعاف "في الأجازة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، تفاصيل البرنامج العلاجي الذي تقرر عقده في المدارس خلال إجازة نهاية العام، لتلاميذ المرحلة الابتدائية الضعاف.

حيث قالت مديريات التربية والتعليم : البرنامج العلاجي  بدأ في المدارس وسيستمر حتى 31 أغسطس المقبل.

حيث أكدت مديريات التربية والتعليم ، أنه تم التنبيه على معلمي اللغة العربية بحصر أسماء التلاميذ المستهدفين للبرنامج العلاجي في سجل خاص يسجل به درجاتهم وحضورهم، وحصر عدد مستهدفي البرنامج العلاجي من تلاميذ المدارس الرسمي والرسمي لغات.

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، على إجراء تقييم أسبوعي في نهاية كل أسبوع، وحصر النتائج بسجل المعلم لمتابعة مدى التحسن، وفي نهاية البرنامج يتم إجراء اختبار بعدي مناسب لما تم دراستها على أن يقوم بإعداده توجيه اللغة العربية، التأكيد على الاستعانة بأدلة المعلم لاختيار الأنشطة المناسبة لتفعيل الخطة العلاجية .

وشددت مديريات التربية والتعليم  ، على أنه سيتم الاهتمام بالمراجعة والتقييم المستمر في نهاية كل أسبوع وكل شهر ونهاية البرنامج لمتابعة تقدم الطلاب، بالإضافة إلى استخدام الألعاب التعليمية لتقوية الفهم والاستيعاب .

وكلفت مديريات التربية والتعليم الإدارات التعليمية ، بالتنبيه علي المدارس بتجهيز الملفات التالية:-  

  •  حصر أسماء وأعداد تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي الذين لم يحققوا نسبة حضور 60% على مدار العام الدراسي .
     
  •  حصر أسماء وأعداد تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي الذين حققوا نسبة حضور 60% ولم يتقنوا مهارات القراءة والكتابة من خلال التقييم الختامي للفصل الدراسي الثاني.
     
  •  حصر أسماء وأعداد التلاميذ من الصف الثالث الابتدائي للصف السادس الابتدائي الحاصلين على أقل من نصف امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني

ومن نبهت المدارس الابتدائية ، على ضرورة حضور التلاميذ للبرنامج العلاجي ، مؤكدة أنه شرط أساسي للنجاح، وأنه سيتم تسجيل الغياب يوميًا ومتابعته بدقة.

وقالت المدارس : لقد تم إعداد برامج مناسبة لكل مرحلة:

  •  برنامج خاص للصفين الأول والثاني الابتدائي.
  •  برنامج آخر للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي.

وأضافت المدارس ، يتضمن البرنامج العلاجي لتلاميذ المرحلة الابتدائية الضعاف :

  •  اختبارًا قبليًا لتحديد المستوى.
  •  برنامجًا علاجيًا مكثفًا.
  •  اختبارًا بعديًا لقياس مدى التحسن.
  •  أنشطة صيفية مصاحبة لإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة والاستفادة.

وشددت المدارس ، على أن البرنامج العلاجي مجاني بالكامل ولا يتحمل ولي الأمر أي مصروفات ، مؤكدة أن الهدف هو عدم تصعيد أي طالب لا يجيد مهارات القراءة والكتابة إلى الصف الأعلى، وعدم انتقال تلاميذ الصف السادس إلى المرحلة الإعدادية إلا بعد اكتساب المهارات الأساسية المطلوبة.

التربية والتعليم البرنامج العلاجي المرحلة الابتدائية المدارس

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