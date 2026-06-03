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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إضاءة وتهوية باللجان وغرف عمليات للمتابعة|تفاصيل الاستعدادات الأخيرة لانطلاق امتحانات الإعدادية غداً

امتحانات الشهادة الاعدادية
امتحانات الشهادة الاعدادية
ياسمين بدوي

في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، تواصل الإدارات التعليمية جهودها المكثفة للانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية وفق أعلى معايير الانضباط والتنظيم، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم في بيئة آمنة ومستقرة.

وقد شملت استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ما يلي :

  • مراجعة جاهزية لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ومقار اللجان والتأكد من توافر كافة الاحتياجات اللازمة
  • التأكد من اكتمال أعمال الصيانة والنظافة والتجهيزات اللازمة.
  • توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان
  • إعداد اللوحات الإرشادية وتعليق جداول الامتحانات في أماكن واضحة داخل المدارس.
  • تجهيز أماكن الملاحظين ورؤساء اللجان
  • التأكيد على تطبيق كافة التعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.
  • تفعيل غرف العمليات وربطها بالإدارات التعليمية للمتابعة الفورية.
  •  توفير الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في هدوء واطمئنان.
  • مراجعة كشوف الطلاب وأماكن الجلوس
  • التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان سير الامتحانات في أجواء يسودها الهدوء والانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت الدكتورة مرفت مصطفى دير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، أن الإدارة حريصة على توفير مناخ تربوي ملائم يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع المتابعة المستمرة لكافة اللجان لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

كما شدد محمد إبراهيم وكيل إدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، على أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للامتحانات، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، بما يسهم في خروج الامتحانات بالشكل اللائق الذي يعكس الجهد المبذول من جميع العاملين بالإدارة.

ومن جانبها ، قالت الدكتورة نجوى عبد المعطي مدير إدارة الهرم التعليمية ، أن إدارة الهرم التعليمية حريصة على توفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وطمأنينة، متمنية لهم التوفيق والنجاح، ومشيدة بالجهود المبذولة من جميع العاملين بالمدارس واللجان خلال فترة الاستعدادات.

تعليمات عاجلة لجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

أصدر مديرو الإدارات التعليمية تعليمات عاجلة لجميع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، تمثلت في :

  •  توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة تضمن راحة الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
  •  إحكام إجراءات تأمين مقار اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة، والحفاظ على سريتها الكاملة.
  •  الالتزام بمواعيد فتح المظاريف وتسليم واستلام أوراق الأسئلة وفق التعليمات المنظمة.
  •  متابعة الانضباط داخل اللجان والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة أو مخالفات وفق اللوائح المعمول بها.
  •  تفعيل التواصل المستمر بين اللجان وغرفة العمليات بالإدارة على مدار فترة الامتحانات.
  •  التأكيد على دور مسؤولي الكنترول واللجان في إنجاز الأعمال بدقة وسرعة مع مراعاة قواعد السرية التامة.


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