موعد وأماكن المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف انطلاق المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، اعتبارًا من الأربعاء 3 يونيو 2026، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وفي إطار الاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وأكد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ المراجعات النهائية المجانية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم الطلاب دراسيا وتوفير فرص مراجعة شاملة قبل الامتحانات، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتحقيق أفضل النتائج.

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية تواصل التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية لضمان حسن تنظيم المراجعات وانتظامها داخل كل إدارة، مع توفير البيئة المناسبة للطلاب، وتكليف نخبة من المعلمين المتميزين بتقديم المراجعات وفقًا لخطة موحدة تستهدف تغطية أهم أجزاء المناهج وتدريب الطلاب على نماذج الامتحانات.

من جانبه، أوضح محمد بدر، وكيل المديرية، أنه تم التنسيق مع الإدارات التعليمية للإعلان عن أماكن ومواعيد المراجعات بكل إدارة على حدة، بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة وعدد الطلاب المستهدفين، مؤكدًا أن المتابعة مستمرة لضمان انتظام التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة للطلاب.

وأضاف أن هذه المراجعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بقيادة السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحرصًا على التيسير على أولياء الأمور والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية ومتميزة لطلاب الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.