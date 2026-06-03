قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيمان كريم: تأسيس منصة إلكترونية للشركاء يدعم حقوق ذوي الإعاقة
ارتفاع الحرارة والرطوبة مصحوبة بفرص أمطار.. تحذيرات الأرصاد من طقس اليوم
المطران سامي فوزي: دخول العائلة المقدسة مصر مناسبة روحية ووطنية.. ويطالب بـ 1 يونيو عيداً قوميا
«خطة النواب» توافق على موازنة التنمية المحلية بـ4.487 مليار جنيه للعام المالي الجديد
أحمد موسي عن واقعة صبري نخنوخ: لا تهاون مع أي شخص مهما بلغت شبكة علاقاته
ضبط المتهمين بالتعدي على عاطل وأسرته في دار السلام
بعد عيد الأضحى.. 3 أيام متصلة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة
الطماطم بـ 20 جنيه.. خبر سار للمواطنين بشأن أسعار السلع
بعد المقطع المخل.. محافظ القليوبية يلغي ندب مدير التعليم الإعدادي ويقرر إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق
منال عوض تتابع مع محافظ القاهرة ملفات النظافة والبناء المخالف وتطوير سوق العتبة ومصر الجديدة
مصر تدين استهداف مطار الكويت الدولي وتؤكد تضامنها الكامل معها
خالد الغندور يطرح سؤالا مهما لجماهير الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موعد وأماكن المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف انطلاق المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، اعتبارًا من  الأربعاء 3 يونيو 2026، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وفي إطار الاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وأكد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ المراجعات النهائية المجانية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم الطلاب دراسيا وتوفير فرص مراجعة شاملة قبل الامتحانات، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتحقيق أفضل النتائج.

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية تواصل التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية لضمان حسن تنظيم المراجعات وانتظامها داخل كل إدارة، مع توفير البيئة المناسبة للطلاب، وتكليف نخبة من المعلمين المتميزين بتقديم المراجعات وفقًا لخطة موحدة تستهدف تغطية أهم أجزاء المناهج وتدريب الطلاب على نماذج الامتحانات.

من جانبه، أوضح محمد بدر، وكيل المديرية، أنه تم التنسيق مع الإدارات التعليمية للإعلان عن أماكن ومواعيد المراجعات بكل إدارة على حدة، بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة وعدد الطلاب المستهدفين، مؤكدًا أن المتابعة مستمرة لضمان انتظام التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة للطلاب.

وأضاف أن هذه المراجعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بقيادة السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحرصًا على التيسير على أولياء الأمور والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية ومتميزة لطلاب الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

بني سويف تعليم بني سويف الشهادة الاعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفيق عبد الحميد وسهام جلال

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

معاشات

موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

إف 15

من سماء الكويت إلى عمق إيران.. طيار أمريكي يسقط مرتين بمقاتلة «إف 15» خلال 30 يومًا من الحرب

دومفريس

ريال مدريد يقترب من حسم اتفاقه مع الهولندي «دومفريس» .. وليفربول يترقب

صلاح مصدق

«أنا معرفكش ونتكلم بعدين».. وكيل أعمال «صلاح مصدق» يروي تفاصيل أزمته مع الزمالك

ترشيحاتنا

اعتماد فلسطين مراقبا في منظمة العمل الدولية

تصويت مؤتمر العمل الدولي لصالح فلسطين انتصار للعدالة وحقوق الشعوب

امن سيبرانى

تقرير عالمي يرصد تصاعد إساءة استخدام بيانات الاعتماد كأبرز أساليب الهجمات السيبرانية

وزير الدولة للإنتاج الحربي يستعرض الموازنة التخطيطية للهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي ۲۰٢٧/٢٠٢٦ أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وزير الإنتاج الحربي: الموازنة الجديدة ترتكز على توطين التكنولوجيا الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج

بالصور

وداعًا حبيبة الملايين .. فولكس فاجن تُودّع أشهر سياراتها للأبد

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

إزالة 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

من داخل مركز السيطرة.. محافظ الشرقية يتابع أعمال النظافة والتجميل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟.. إخصائي صحة نفسية يوضح

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟
هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟
هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد