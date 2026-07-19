فرع المنصورة الجديدة فى المقدمة.. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي فى الشيخ زايد

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب ، اجتماعاً فى الثالثة عصر غد، الإثنين، فى فرع النادي بالشيخ زايد، من أجل مناقشة العديد من الملفات والأنشطة الرياضية والإنشائية والاجتماعية الخاصة بالنادي.

ويتطرق مجلس الأهلي فى اجتماع الغد إلى فرع النادي بالمنصورة الذي تم الإعلان عن تدشينه الإثنين الماضي، حيث يعمل المجلس على متابعة بدء العمل في هذا الفرع أولاً بأول.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد وضع حجر الأساس لمقر النادي بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك خلال احتفالية كبيرة شهدت حضور عدد من المحافظين والمسؤولين والشخصيات العامة والرياضية، ليصبح أول مقر للأهلي خارج القاهرة، في إطار رؤية النادي للتوسع الجغرافي اتساقًا مع خطة التنمية التي تتبناها الدولة المصرية.

وشهدت الاحتفالية حضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونجوم الأهلي السابقين، وممثلي الصحف ووسائل الإعلام.

ويأتي إنشاء مقر الأهلي بمدينة المنصورة الجديدة ضمن استراتيجية النادي الهادفة إلى التوسع في الإنشاءات وتقديم نموذج متكامل للأندية الرياضية والاجتماعية الحديثة، بما يواكب خطط الدولة للتنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة.

تفاصيل الفرع الجديد

ويُقام مقر النادي الأهلي بالمنصورة الجديدة على مساحة ٤٠ فدانًا، وفق أحدث المعايير الهندسية العالمية، ليضم مجموعة متكاملة من المنشآت الرياضية والاجتماعية والخدمية، تشمل مبنى اجتماعيًّا رئيسيًّا، ومبنى إداريًّا، ومجمعين لحمامات السباحة، وأربعة ملاعب لكرة القدم، وأربعة ملاعب لكرة السلة، وأربعة ملاعب للكرة الطائرة، وأربعة ملاعب لكرة اليد، بالإضافة إلى ملاعب للتنس، وصالة ألعاب رياضية (جيم)، ومبانٍ مخصصة لقطاع الناشئين والأكاديميات.

كما يتضمن المشروع مدينة للألعاب المائية، ومنطقة ترفيهية للأطفال، ومجموعة من المطاعم والكافيهات، ومنافذ خدمية وتجارية، ومساحات خضراء ولاند سكيب، إلى جانب جراجات للسيارات، بما يوفر بيئة رياضية واجتماعية متكاملة تلبي احتياجات أعضاء النادي وأسرهم.

ويمثل مقر المنصورة الجديدة إضافة جديدة لمنظومة النادي الأهلي، ويعكس رؤية مجلس الإدارة في التوسع خارج نطاق القاهرة، وتقديم خدمات رياضية واجتماعية على أعلى مستوى، بما يتناسب مع مكانة الأهلي كأحد أكبر الأندية في إفريقيا والشرق الأوسط، ويعزز حضوره في المدن الجديدة التي تشهد طفرة عمرانية وتنموية كبيرة.

وديتان للموسم الجديد .

على جانب أخر .. يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مواجهتين وديتين في أولى مراحل الإعداد للموسم الجديد. ومن المقرر أن يلعب الأهلي الودية الأولى أمام نادي النصر يوم الخميس المقبل الموافق 23 يوليو، بينما ستكون الودية الثانية أمام نادي لافيينا يوم 30 يوليو الجاري. وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبيين الدوليين راحة عقب انتهاء مشاركتهم في كأس العالم 2026، وتحدد انتظامهم في التدريبات يوم 27 يوليو.

عودة الدوليين

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عودة اللاعبين الدوليين للتدريبات يوم 27 يوليو الجاري، عقب انتهاء الإجازة التي حصلوا عليها بعد المشاركة مع المنتخب الوطني في مباريات كأس العالم التي جرت فعالياتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.. واللاعبون الدوليون هم: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد هاني – إمام عاشور – مروان عطية – ياسر إبراهيم – أحمد السيد زيزو.. بالإضافة إلى يوسف بلعمري لاعب المنتخب المغربي.