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شوبير يكشف مفاجآت ميركاتو الأهلي.. صفقتان محسومتان ورحيل جراديشار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف مفاجآت ميركاتو الأهلي.. صفقتان محسومتان ورحيل جراديشار

سفيان بن جديدة
سفيان بن جديدة
حسن العمدة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات ملف تعاقدات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء أنهت عددًا من الصفقات، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عنها.

وأوضح شوبير أن المهاجم التونسي سفيان بن جديدة وقع رسميًا على عقود انضمامه إلى الأهلي، بعد الانتهاء من جميع الاتفاقات، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة بات مسألة وقت، ليصبح اللاعب مهاجم الفريق الجديد.

وأضاف أن صفقة منصف بقرار انتهت هي الأخرى بشكل نهائي، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي من جانب النادي.

وفيما يتعلق بمصير المهاجم السلوفيني جراديشار، أكد شوبير أن اللاعب لا يمانع الرحيل على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل، موضحًا أن ناديي سيراميكا كليوباترا والمصري دخلا في سباق لضمه، إلا أن سيراميكا يعد الأقرب لحسم الصفقة بعدما تقدم بعرض مالي أفضل.

وأشار شوبير إلى أن الأهلي، بعد إنهاء صفقاته الأساسية، يركز حاليًا على التعاقد مع لاعب جديد في مركز خط الوسط الدفاعي "رقم 6"، مؤكدًا أن الإدارة لا تفكر في تدعيم مركز قلب الدفاع أو أي مركز آخر خلال الميركاتو الحالي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني يخطط للاعتماد على مروان عطية وأحمد نبيل "كوكا" في مركز الارتكاز، مع ضم لاعب ثالث في نفس المركز، مشددًا على أن الأهلي يسعى هذا الصيف للتعاقد مع احتياجاته الفنية فقط، دون إبرام صفقات كثيرة كما حدث في الموسم الماضي.
 

شوبير الأهلي أحمد شوبير النادي الأهلي التونسي سفيان بن جديدة سفيان بن جديدة

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