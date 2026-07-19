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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحسين عموتة يغلق الباب أمام رحيل بن رمضان عن الأهلي

بن رمضان
بن رمضان
عبدالله هشام

أكد الإعلامي محمد فاروق أن  المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، حسم موقفه من مستقبل التونسي محمد علي بن رمضان، بعدما أبدى تمسكه باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" عموتة يرى أن بن رمضان يمتلك من الإمكانات الفنية ما يجعله أحد العناصر التي يمكن الاعتماد عليها في أكثر من دور داخل الملعب".


وأضاف:" عموتة استقر  على توظيف بن رمضان في عدة مراكز وفقًا لاحتياجات الفريق، حيث يمكنه المشاركة كلاعب ارتكاز، أو في مركز لاعب الوسط الأيمن،  وهو ما يعزز من أهميته في حسابات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة".

شرط الأهلي لرحيل بن رمضان

في نفس السياق أكد الإعلامي أمير هشام أن عرض نادي الشمال القطري للتعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الأهلي، أصبح معلقًا في الوقت الحالي.

عرض نادي الشمال القطري للتعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان
وقال هشام، خلال برنامجه "مودرن سبورت" المذاع على قناة "Modern Mti"، إن اللاعب يواصل تدريباته مع الأهلي تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، ويقدم مستويات مميزة خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن إدارة الأهلي قد تناقش رحيل بن رمضان حال وصول عرض مالي قوي، أو في حال عودة نادي الشمال القطري بعرض جديد يلبي مطالب النادي.

بن رمضان الأهلي النادي الأهلي الحسين عموته الشمال القطري

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