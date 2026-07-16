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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: عرض الشمال القطري لضم بن رمضان معلق.. وتألقه مع عموتة يغير الحسابات

بن رمضان
بن رمضان
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي أمير هشام أن عرض نادي الشمال القطري للتعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الأهلي، أصبح معلقًا في الوقت الحالي.

عرض نادي الشمال القطري للتعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان

وقال هشام، خلال برنامجه "مودرن سبورت" المذاع على قناة "Modern Mti"، إن اللاعب يواصل تدريباته مع الأهلي تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، ويقدم مستويات مميزة خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن إدارة الأهلي قد تناقش رحيل بن رمضان حال وصول عرض مالي قوي، أو في حال عودة نادي الشمال القطري بعرض جديد يلبي مطالب النادي.

بن رمضان الشمال القطري الاهلي

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