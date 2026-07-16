قدم الشيف تامر فتحر عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ، طريقة عمل الكبدة بالفلفل..
طريقة عمل الكبدة بالفلفل..
المقادير :
- كبدة ( شرائح او قطع صغيرة )
- فلفل أخضر ( بارد أو حار )
- فلفل ألوان
- كمون - كزبرة
- ملح - فلفل أسود
- عصير ليمونة
- ٢ فص ثوم مفروم
- زيت ذرة
طريقة عمل الكبدة بالفلفل..
-يُقدح الزيت على النار ، وتُضاف شرائح الكبدة و تُشوح .
-يُضاف كلاً من ال ( ملح _ فلفل اسود _ كمون _ كزبرة _ عصير ليمونة ) + الثوم .
-تُشوح على النار لمدة خمس دقائق ، ثم يُضاف الفلفل الألوان والأخضر .
-تُقلب خمس دقائق مع الفلفل ، ثم تُرفع عن النار ، وتُقدم مباشرةً .