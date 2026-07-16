قدم الشيف تامر فتحر عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ، طريقة عمل الكبدة بالفلفل..

طريقة عمل الكبدة بالفلفل..



المقادير :

- كبدة ( شرائح او قطع صغيرة )

- فلفل أخضر ( بارد أو حار )

- فلفل ألوان

- كمون - كزبرة

- ملح - فلفل أسود

- عصير ليمونة

- ٢ فص ثوم مفروم

- زيت ذرة





طريقة عمل الكبدة بالفلفل..



-يُقدح الزيت على النار ، وتُضاف شرائح الكبدة و تُشوح .

-يُضاف كلاً من ال ( ملح _ فلفل اسود _ كمون _ كزبرة _ عصير ليمونة ) + الثوم .

-تُشوح على النار لمدة خمس دقائق ، ثم يُضاف الفلفل الألوان والأخضر .

-تُقلب خمس دقائق مع الفلفل ، ثم تُرفع عن النار ، وتُقدم مباشرةً .