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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الكبدة بالفلفل

طريقة عمل الكبدة بالفلفل..
طريقة عمل الكبدة بالفلفل..
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحر عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ، طريقة عمل الكبدة بالفلفل..

طريقة عمل الكبدة بالفلفل..

May be an image of stir fry
المقادير :
- كبدة ( شرائح او قطع صغيرة )
- فلفل أخضر ( بارد أو حار )
- فلفل ألوان
- كمون - كزبرة
- ملح - فلفل أسود
- عصير ليمونة
- ٢ فص ثوم مفروم
- زيت ذرة



طريقة عمل الكبدة بالفلفل..


-يُقدح الزيت على النار ، وتُضاف شرائح الكبدة و تُشوح .
-يُضاف كلاً من ال ( ملح _ فلفل اسود _ كمون _ كزبرة _ عصير ليمونة ) + الثوم .
-تُشوح على النار لمدة خمس دقائق ، ثم يُضاف الفلفل الألوان والأخضر .
-تُقلب خمس دقائق مع الفلفل ، ثم تُرفع عن النار ، وتُقدم مباشرةً .

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