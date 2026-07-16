إيران تعلن استهداف قاعدة علي السالم في الكويت

أعلنت السلطات الإيرانية أنها استهدفت "تجهيزات أمريكية" داخل قاعدة علي السالم الجوية في الكويت باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، وذلك في إطار ردها على العمليات العسكرية الأمريكية، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

ولم يصدر، حتى لحظة إعداد هذا الخبر، تأكيد رسمي من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أو السلطات الكويتية بشأن وقوع الهجوم أو حجم الأضرار المحتملة. كما لم تتوفر معلومات مستقلة تؤكد نجاح الضربة أو نتائجها الميدانية.

وتعد قاعدة علي السالم الجوية من أبرز المنشآت العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية في الكويت، وتستخدم في عمليات الدعم اللوجستي والعمليات الجوية في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تصدر السلطات الكويتية أو الأمريكية بيانات رسمية خلال الساعات المقبلة لتوضيح ملابسات الحادث، في ظل استمرار التوتر العسكري الإقليمي.