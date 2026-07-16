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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سعرها تخطى 10 آلاف جنيه.. ياسمين عبد العزيز ببدلة سوداء

تخطى سعرها الـ 10 الاف جنيها ..ياسمين عبد العزيز ببدلة سوداء
تخطى سعرها الـ 10 الاف جنيها ..ياسمين عبد العزيز ببدلة سوداء
رنا عصمت

احتفلت النجمة ياسمين عبد العزيز بعرض فيلمها الجديد "خلي بالك من نفسك" في دولة الكويت مؤخرا بصحبة النجم أحمد السقا.

سعر إطلالة ياسمين عبد العزيز..


وظهرت ياسمين عبد العزيز، بإطلالة انيقة و مميزة خطفت بها الانظار مرتدية بدلة باللون الاسود من العلامة التجارية bebe، وبلغ سعره 10 آلاف و753 جنيها.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها  ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

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