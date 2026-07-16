ميسي: مواجهة إسبانيا ستكون متوازنة أمام منتخب يملك هوية واضحة

تحدث الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم، مؤكدًا أن اللقاء سيكون في غاية الصعوبة أمام منافس يمتلك شخصية كروية واضحة وأسلوب لعب ثابت منذ سنوات طويلة.

وأوضح ميسي أن المنتخب الإسباني يعد من أفضل المنتخبات في العالم من حيث الاستحواذ على الكرة وبناء الهجمات، مشيرًا إلى أن فلسفته لم تتغير على مدار السنوات، وهو ما جعله يحافظ على هويته داخل المستطيل الأخضر مهما اختلفت الأجيال واللاعبون.

وأضاف قائد المنتخب الأرجنتيني أنه يعرف طريقة لعب المنتخب الإسباني جيدًا، كما تربطه معرفة بعدد كبير من لاعبيه، خاصة أولئك الذين يمثلون نادي برشلونة، النادي الذي يكن له مكانة خاصة في قلبه ويحرص دائمًا على متابعة مبارياته ونتائجه.

وأكد ميسي أن المباراة النهائية لن تكون سهلة على أي من المنتخبين، موضحًا أن كل طرف يمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة، وهو ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة في ظل امتلاك الفريقين خبرات كبيرة ولاعبين من أعلى المستويات.

وأشار إلى أن الوصول إلى المباراة النهائية جاء بعد مشوار طويل وشاق، ولذلك فإن التفاصيل الصغيرة ستكون صاحبة الكلمة في تحديد هوية البطل، سواء من خلال التركيز أو استغلال الفرص أو الحفاظ على التوازن طوال دقائق اللقاء.

واختتم ميسي تصريحاته بالتأكيد على احترامه الكبير للمنتخب الإسباني، معتبرًا أنه أحد أقوى المنتخبات في البطولة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ثقته الكاملة في قدرة منتخب الأرجنتين على تقديم مباراة كبيرة، والسعي بكل قوة من أجل الفوز والتتويج باللقب العالمي، مؤكدًا أن الجماهير تنتظر نهائيًا يليق بقيمة المنتخبين وبمكانة.