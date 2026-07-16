أمير هشام: غضب في مجلس الزمالك بسبب شركة الكرة.. وهشام نصر يريد تمرير القرار

قال الإعلامي أمير هشام، أن عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك اعتذروا عن حضور الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة الذي كان مُقررًا له مساء الأربعاء، مشيرًا إلى أن كثرة الاعتذارات وراء تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق.

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وأضاف عبر برنامجه مودرن سبورتس: "تأجيل اجتماع مجلس الإدارة بسبب كثرة الاعتذارات من أعضاء المجلس، ولكن الحقيقة أن هناك غضب داخل أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وتحديدًا أحمد سليمان، وحسام المندوه بسبب النسب الخاصة بشركة الكرة".

وأضاف: كان مقررًا أن يتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الأمور الخاصة بشركة الكرة والنسب الخاصة للنادي والمستثمرين وموعد الجمعية العمومية لاعتماد ذلك.

وأتم: هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك يريد إقامة الجمعية العمومية في منتصف الأسبوع (يومي الاثنين والثلاثاء) وذلك من أجل تمرير القرار وعدم اكتمال النصاب القانوني في ملف شركة الكرة.. خصوصًا أنه من المعروف أنه من الصعب حضور 10 ألاف عضو في منتصف الأسبوع.