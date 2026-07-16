هنيدي يعلق على فوز الأرجنتين أمام إنجلترا: مافيش حل غير أننا نشجعك

علق الفنان محمد هنيدي بطريقته الساخرة على فوز منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1 أمام إنجلترا، موجهًا رسالة طريفة إلى قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

محمد هنيدي يمازح ميسي

ونشر هنيدي صورة لميسي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: “يابني انت ولا محوق فيك دعا ولا شماتة ولا حسد ولا قر... مافيش حل إلا أننا نشجعك.”

وجاء تعليق هنيدي عقب مواصلة ميسي قيادة الأرجنتين للانتصارات، بعد الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1، في منشور حظي بتفاعل واسع من المتابعين، الذين أشادوا بخفة ظل الفنان المصري وتعليقه الكوميدي.