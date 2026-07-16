أنتم فخر الأمة.. العائلة الملكية البريطانية تدعم كين ومنتخب إنجلترا

حرصت العائلة الملكية البريطانية على توجيه رسالة دعم إلى هاري كين ومنتخب إنجلترا، عقب الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1 في نصف نهائي كأس العالم 2026، مؤكدين فخرهم بما قدمه الفريق خلال مشواره في البطولة.

منتخب انجلترا

وجاء في الرسالة: "تحية إلى هاري والفريق. بينما عاني الأسود الثلاثة من جراحهم اليوم، فإنكم تظلون فخرًا للبلاد، وستنهضون مرة أخرى."، في إشارة إلى الثقة في قدرة المنتخب الإنجليزي على العودة بقوة في المستقبل.

وكان منتخب إنجلترا قد ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، ليكتفي بالمنافسة على المركز الثالث، بينما تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى المباراة النهائية.