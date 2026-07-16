لا علاقة للحجاب بالإجراءات التأديبية.. نقيب المحامين يعلق على أزمة محامية سوهاج

أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن نقابة المحامين لا تفرض أي قواعد تتعلق بارتداء الحجاب، مشددًا على أن الإجراءات التأديبية التي تتخذها النقابة ترتبط فقط بمخالفة قواعد وآداب المهنة، ولا علاقة لها بالمظهر الشخصي في هذا الشأن.

الجزاءات تبدأ بالتنبيه وقد تصل إلى وقف مزاولة المهنة

وأوضح نقيب المحامين، خلال مداخلة في برنامج يحدث في مصر، أن مخالفة قواعد الزي أو آداب المهنة تستوجب إجراءات تأديبية تبدأ بالتنبيه، ثم اللوم والإنذار، وقد تصل في بعض الحالات إلى وقف المحامي عن مزاولة المهنة، وفقًا لما تنص عليه اللوائح المنظمة.

الحجاب ليس محلًا لقرارات النقابة

وشدد علام على أن النقابة لا تملك قانونًا أو عرفًا فرض ارتداء الحجاب على المحاميات، مؤكدًا أن هناك آلاف المحاميات غير المحجبات يمارسن عملهن بشكل طبيعي، ولم تطلب منهن النقابة يومًا ارتداء الحجاب.

الواقعة المتداولة لا تتعلق بالحجاب

وأضاف أن الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس حقيقة الواقعة، موضحًا أن ما يتم تداوله بشأن إحدى المحاميات لا يرتبط بالحجاب، وإنما بواقعة أخرى تخضع للإجراءات القانونية واللوائح الداخلية للنقابة.