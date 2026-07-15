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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب المحامين بالشرقية: الفيديو المتداول يتضمن سبا وقذفا علنيا بحق موسيقيي المحافظة

المهن الموسيقية
المهن الموسيقية
رحمة سمير

قال عادل عفيفي نقيب المحامين بالشرقية، إنّ الفيديو المتداول المنسوب لنقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل تضمن ألفاظاً اعتبرها «سباً وقذفاً علنياً وصريحاً»، مشيراً إلى أن الإساءة لم تقتصر على عدد من الموسيقيين، وإنما طالت فئة الموسيقيين بمحافظة الشرقية، وقال: «الفيديو اللي اتنشر ده جاب فئة الموسيقيين، فئة الموسيقيين دول منين؟ شراقوة».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن العبارات الواردة في المقطع «ألفاظ بذيئة يعاقب عليها القانون»، معتبراً أنها تسيء إلى أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بالشرقية وإلى أبناء المحافظة بشكل عام، كما أشار إلى أن الواقعة ليست الأولى، مستشهداً بوجود قضية سابقة متداولة أمام جنح عابدين.

وتابع، أن حسم الجدل حول صحة الفيديو أو تعرضه للاجتزاء يجب أن يكون من خلال الجهات الفنية المختصة، مؤكداً أن «ماسبيرو والإذاعة والتليفزيون» هما من يحددان ما إذا كان التسجيل مجتزأً أو كاملاً، وما إذا كان الصوت يعود بالفعل إلى مصطفى كامل.

وشدد على أن أبناء الشرقية، ومن بينهم الموسيقيون، ينتظرون أن تأخذ التحقيقات مجراها القانوني، مضيفاً أن نقابة محامي الشرقية تقدمت بعريضة إلى المكتب الفني للنائب العام، وأنها ستترك للجهات المختصة الفصل في الأمر.

وأشار عفيفي إلى أن لديه تسجيلات أخرى، قال إنها تتضمن إساءات إلى عدد من الأشخاص، بينهم خالد بيومي وحلمي عبد الباقي، معتبراً أن مثل هذه الوقائع لا تليق بمن يشغل منصب نقيب المهن الموسيقية. وأضاف أنه، بصفته نقيباً لمحامي الشرقية، يدير جمعية عمومية تضم أكثر من 30 ألف محامٍ، مؤكداً أن العمل النقابي يقوم على احترام الزملاء وعدم توجيه الإساءات إليهم، وأن المسار القانوني هو الفيصل في هذه الأزمة.

https://www.facebook.com/reel/4403396993139874 

نقيب المحامين بالشرقية الفيديو المتداول مصطفى كامل محافظة الشرقية فئة الموسيقيين

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