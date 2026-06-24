المهن الموسيقية توقف المطربة لارا حجازي شهرًا بسبب أغانٍ تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء

قررت اللجنة النقابية بنقابة المهن الموسيقية إيقاف المطربة لارا محمد- المعروفة فنيًا باسم لارا حجازي - عن ممارسة النشاط الفني لمدة شهر؛ وذلك على خلفية ما نُسب إليها من تقديم أغانٍ تضمنت ألفاظًا وعبارات وصفتها اللجنة بأنها “تتنافى مع الضوابط المهنية والذوق العام”.

وبحسب القرار، تبدأ مدة الإيقاف اعتبارًا من 24 يونيو الجاري وحتى 25 يوليو المقبل، مع تطبيق الإجراءات النقابية المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لعمل أعضاء النقابة.

وأكدت اللجنة أن القرار يأتي في إطار دورها في الحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية التي تحكم ممارسة المهنة، مشددة على ضرورة التزام جميع الأعضاء بمحتوى فني يتوافق مع القيم والضوابط المعمول بها داخل النقابة.

ومن المقرر أن يستمر تنفيذ قرار الإيقاف طوال المدة المحددة، على أن يتم التعامل مع الواقعة وفق الإجراءات النقابية المتبعة.